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محافظ الغربية: غلق 19 مزرعة دواجن إداريا لمدة 3 شهور لمخالفتها القانون

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 11:45 ص
محافظ الغربية: غلق 19 مزرعة دواجن إداريا لمدة 3 شهور لمخالفتها القانون اللواء هشام السعيد محافظ الغربية
الغربية محمد طارق

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قرر اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، غلق 19 مزرعة دواجن تمثلت فى " 6 مزارع بمركز المحلة  – 4 مزارع بمركز طنطا – 2 مزرعة بمركز قطور- مزرعة بمركز السنطة – 3 مزارع بمركز زفتى – مزرعة بمركز كفر الزيات – 2 مزرعة بمركز سمنود"، وذلك لمخالفتها القانون رقم 70 لسنة 2009 بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع والقرار الوزاري رقم 941 لسنة 2009 المنظم لبيع وتداول الطيور.

 

جاء ذلك بناءً على ما تم عرضه في مذكرة مديرية الطب البيطري بالغربية التي توضح عدم تعاون أصحاب المزارع مع قطاع الطب البيطري لإحكام السيطرة على عملية بيع وتداول الطيور الحية للسيطرة على مرض إنفلونزا الطيور ومنع انتشاره من خلال أخذ عينات من الدواجن قبل نقلها حيه من المزارع للتأكد من سلامتها.

 

وأكد محافظ الغربية أهمية تعاون أصحاب المزارع مع قطاع الطب البيطري بالمحافظة وذلك لمنع انتشار الأمراض التي تؤثر على صحة وسلامة المواطنين والحفاظ على الثروة الداجنة بنطاق المحافظة.

 

وأشار إلى استمرار الحملات الرقابية على كافة القطاعات لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وذلك حفاظاً على صحة المواطنين.


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الغربيه

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