محافظ الغربية : تحرير 364 مخالفة تموينية من خلال الحملات المكثفة خلال أسبوع

الغربية محمد طارق

قال اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية ، أنه أعطى تعليمات الاستمرار في تشديد الرقابة على الأسواق، من خلال القيام بحملات تموينية مفاجئة على المخابز ومستودعات البوتجاز والمحلات والأسواق، ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية، ومحلات بيع الأغذية الجاهزة لمتابعة الأسعار، ومراقبة جودة المنتجات ،والكشف عن أي مخالفات في طرق التخزين والصلاحية حفاظاً على صحة المواطنين ،وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي هذا الصدد ،قامت محافظة الغربية بالتنسيق مع مديرية التموين ومديرية الطب البيطري ،بتنظيم عدة حملات ،أسفرت عن تحرير 364 مخالفة تموينية خلال الفترة من 4 – 9/10/2019.

ففي مركز ومدينة المحلة الكبرى، تم تحرير 54 مخالفة تموينية، تمثلوا في " 11 مخالفة بالمخابز - 43 مخالفة بالأسواق " ، كما تم تحرير 95 مخالفة تموينية في مركز ومدينة طنطا تمثلوا في " 6 مخالفات بالمخابز – 86 مخالفة بالأسواق – 3 مخالفات بمحطات الوقود والبوتجاز " .

بينما تم تحرير 28 مخالفة تموينية في مركز ومدينة كفر الزيات ،تمثلوا في " 9 مخالفات بالمخابز - 16 مخالفة بالأسواق – 3 مخالفات بمحطات الوقود " ، أما في مركز ومدينة سمنود تم تحرير 7 مخالفات تموينية بالمخابز ، وفى مركز ومدينة زفتي تم تحرير 25 مخالفة تموينية تمثلوا " 16 مخالفة بالمخابز – 9 مخالفات بالأسواق " .

وفي مركز ومدينة السنطة تم تحرير 21 مخالفة تموينية تمثلوا في " 11 مخالفة بالمخابز – 8 مخالفات بالأسواق – 2 مخالفة بمحطات الوقود والبوتجاز " ، بينما تم تحرير 25 مخالفة تموينية في مركز ومدينة بسيون تمثلوا في " 10 مخالفات بالمخابز – 12 مخالفة بالأسواق - 3 مخالفات بمحطات الوقود والبوتجاز " ، وفى مركز ومدينة قطور تم تحرير 48 مخالفة تموينية تمثلوا في " 33 مخالفة بالمخابز – 15 مخالفة بالأسواق " .

كما أسفرت حملات مديرية التموين المفاجئة عن تحرير61 مخالفة تموينية تمثلوا في " 12 مخالفة بالمخابز – 43 مخالفة بالأسواق – 6 مخالفات بمحطات الوقود والبوتجاز " ، ونتيجة لهذه الحملات المكثفة وتحرير المخالفات السابقة تم ضبط ".120 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر- 45 كجم سمك غير صالح للاستخدام – 10 كرتونة راني منتهية الصلاحية – 20 شيكارة دقيق بلدى مدعم – 100 كرتونة فلاش – 50 كرتونة خل غير صالحة للاستخدام - 119 كجم ترمس ومربى وحلويات منتهية الصلاحية – 90 كجم عجوة منتهية الصلاحية – سلع تموينه مجمعة بغرض البيع في السوق السوداء – 60 لتر سولار مجمعة ".

وأكد محافظ الغربية على استمرارية هذه الحملات بصفة يومية لمتابعة حالة الأسواق والتأكد من جودة المعروضات وكذا متابعة كافة أماكن بيع السلع الغذائية للتأكيد على إتباع كافة إجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.