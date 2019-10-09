محافظ الجيزة يوجه بسرعة الانتهاء من المشروعات المفتوحة منذ أكثر من 10 سنوات

شدد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة على مسئولى الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة الانتهاء من المشروعات المفتوحة منذ أكثر من 10 سنوات والتغلب على المعوقات التى تعيق العمل بهذه المشروعات وعدم السماح بأى تأخير للاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها بتلك المشروعات لما تمثله من أهمية بالغة للمواطنين.

تصريحات المحافظ جاءت خلال جوله تفقد خلالها اللمسات النهائية لتشغيل محطة المعالجة الرئيسية بدهشور لمعالجة مياه الصرف الصحى، التى تخدم قرى مزغونة وابو رجوان والشوبك.

وأكد المحافظ أن محطة معالجة الصرف الصحى بدهشور كان قد بدء العملبها منذ عام 2008 التى تبلغ مساحتها 34 ألف كم 3 وتهدف إلى تجميع مياه الصرف ومعالجاتها ثنائياً وإعادة استخدامه فى بعض الزراعة.

وخلال الجوله تفقد المحافظ أقسام المحطة والتهوية ومبانى الكلور والمولدات والمحولات موجهاً المسؤلين بضرورة مراعاة الجدول الزمنى للإنتهاء من الأعمال المتبقية ويأتى ذلك اسكمالاً للمجهودات التى تنفذها محافظة الجيزة بالتنسيق مع الجهاز التنفيذى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى للاستفادة من المشروعات التى تم ضخ اعتمادات مالية بها منذ سنوات طويلة ولم يتم تشغيلها .

وأعلنت محافظة الجيزة عن الانتهاء من مشروع محطة صرف صحي ناهيا بمدينة كرداسة بتكلفة 110 ملايين جنيه حيث بدأت الأعمال الإنشائية للمشروع منذ عام 2008 وتم تكثيف الأعمال خلال الشهور الماضية لسرعة إدخالها الخدمة.

رافق المحافظ خلال جولته بمحطة المعالجة الرئيسية بدهشور المهندس محمود فوزى السكرتير المساعد ومحمد كمال رئيس مركز ومدينة البدرشين والمهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب وممثلي الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.