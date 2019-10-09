سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 01:52 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية تقارير مصرية

محافظ الجيزة يوجه بسرعة الانتهاء من المشروعات المفتوحة منذ أكثر من 10 سنوات

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 01:01 م
محافظ الجيزة يوجه بسرعة الانتهاء من المشروعات المفتوحة منذ أكثر من 10 سنوات جولة محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شدد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة على مسئولى الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة الانتهاء من المشروعات المفتوحة منذ أكثر من 10 سنوات والتغلب على المعوقات التى تعيق العمل بهذه المشروعات وعدم السماح بأى تأخير للاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها بتلك المشروعات لما تمثله من أهمية بالغة للمواطنين.
 
تصريحات المحافظ جاءت خلال جوله تفقد خلالها اللمسات النهائية لتشغيل محطة المعالجة الرئيسية بدهشور لمعالجة مياه الصرف الصحى، التى تخدم قرى مزغونة وابو رجوان والشوبك.
 
وأكد المحافظ أن محطة معالجة الصرف الصحى بدهشور كان قد بدء العملبها منذ عام 2008 التى تبلغ مساحتها 34 ألف كم 3 وتهدف إلى تجميع مياه الصرف ومعالجاتها ثنائياً وإعادة استخدامه فى بعض الزراعة.
 
وخلال الجوله تفقد المحافظ أقسام المحطة والتهوية ومبانى الكلور والمولدات والمحولات موجهاً المسؤلين بضرورة مراعاة الجدول الزمنى للإنتهاء من الأعمال المتبقية ويأتى ذلك اسكمالاً للمجهودات التى تنفذها محافظة الجيزة بالتنسيق مع الجهاز التنفيذى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى للاستفادة من المشروعات التى تم ضخ اعتمادات مالية بها منذ سنوات طويلة ولم يتم تشغيلها .
 
وأعلنت محافظة الجيزة عن الانتهاء من مشروع محطة صرف صحي ناهيا بمدينة كرداسة بتكلفة 110 ملايين جنيه حيث بدأت الأعمال الإنشائية للمشروع منذ عام 2008 وتم تكثيف الأعمال خلال الشهور الماضية لسرعة إدخالها الخدمة.
 
رافق المحافظ خلال جولته بمحطة المعالجة الرئيسية بدهشور المهندس محمود فوزى السكرتير المساعد ومحمد كمال رئيس مركز ومدينة البدرشين والمهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب وممثلي الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.
 

الجيزة

اخبار الجيزة

مشروعات المياه

مشروعات الجيزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محاكمة جدة الطفلة جنة أمام "جنح شربين" بتهمة تعذيب حفيدتها الثانية.. السبت

محاكمة جدة الطفلة جنة أمام "جنح شربين" بتهمة تعذيب حفيدتها الثانية.. السبت

التعليم تعلن المستندات المطلوبة فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين 2019

التعليم تعلن المستندات المطلوبة فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين 2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 9-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 9-10-2019

المالية تكشف أسباب تأخر صرف "الأدنى للأجور" ببعض الجهات.. اعرف موعد صرفه

المالية تكشف أسباب تأخر صرف "الأدنى للأجور" ببعض الجهات.. اعرف موعد صرفه

صحيفة تركية: الليرة تهوى أمام الدولار على إثر تنفيذ هجوم مرتقب شمال سوريا

صحيفة تركية: الليرة تهوى أمام الدولار على إثر تنفيذ هجوم مرتقب شمال سوريا

شركة طيران إسبانية تعلن عن رحلات مباشرة بين ميلانو ومرسى علم فى 2020

شركة طيران إسبانية تعلن عن رحلات مباشرة بين ميلانو ومرسى علم فى 2020

خالد صلاح يسخر من أكاذيب الإخوانى الهارب عبد الله الشريف عن محاصرة قوات الأمن لأهله لإجراء حوارات معهم: كذبك اتفضح ولو تعرف أهل منطقتك قالوا عليك إيه تقتل نفسك من الخزى والعار.. والضابط التركى اللى مشغلك ضيعك

خالد صلاح يسخر من أكاذيب الإخوانى الهارب عبد الله الشريف عن محاصرة قوات الأمن لأهله لإجراء حوارات معهم: كذبك اتفضح ولو تعرف أهل منطقتك قالوا عليك إيه تقتل نفسك من الخزى والعار.. والضابط التركى اللى مشغلك ضيعك

المتحدث باسم نبيل القروى: سنطعن على نتيجة الانتخابات التونسية مهما كانت

المتحدث باسم نبيل القروى: سنطعن على نتيجة الانتخابات التونسية مهما كانت

اختطاف طالب ومساومة أسرته على 5 ملايين جنيه.. والشرطة تحرره وتضبط الجناة

اختطاف طالب ومساومة أسرته على 5 ملايين جنيه.. والشرطة تحرره وتضبط الجناة

شاهد فى دقيقة.. أردوغان والشمال السورى.. جرائم تركية لا تسقط بالتقادم

شاهد فى دقيقة.. أردوغان والشمال السورى.. جرائم تركية لا تسقط بالتقادم

المالية: إحباط 5 آلاف عملية تهريب فى شهرين و1.4 مليار جنيه قيمة الغرامات

المالية: إحباط 5 آلاف عملية تهريب فى شهرين و1.4 مليار جنيه قيمة الغرامات

هل يجوز للمستأجر إقامة دعوى طرد للغصب؟ (مستندات)

هل يجوز للمستأجر إقامة دعوى طرد للغصب؟ (مستندات)

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة