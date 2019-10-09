محافظ أسوان: غرق طريق السماد بمياه الصرف بسبب كسر مواسير زهر قديمة

أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

قال اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، إن السبب فى غرق طريق السماد بمياه الصرف الصحى، يرجع إلى كسر مفاجئ فى خط الطرد الرئيسى للصرف الصحى، والذى يربط محطة الرفع ببركة الدماس بمحطات المعالجة الثلاثية بكيما، وذلك بقطر 500 مللى من مواسير الزهر القديم.

وأشار محافظ أسوان، فى بيان صحفى، إلى أن هناك جهود جارية لإصلاح الكسر المفاجئ الذى أدى إلى تعرض طريق السماد لطفح وتدفق مياه الصرف ومنه إلى الشوارع الجانبية مما أعاق حركة المشاة والحركة المرورية بالمنطقة الواقعة أمام مزلقان السيل.

وأضاف اللواء إبراهيم، أنه وجه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالتواجد الميدانى على أعمال الإصلاح والتى قام بها فرق الصيانة التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، وتم شفط تراكمات المياه من خلال الدفع بأكثر من 6 سيارات، وبالتالى تم تجفيف الطريق بالكامل من المياه لإعادة الحركة المرورية، وجارى العمل حالياً لإصلاح الكسر.

وتابع، بأنه لم يتم قطع مياه الشرب من هذه المنطقة والمناطق المجاورة لبعد خط الطرد عن أى خطوط رئيسية للمياه.