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محافظة دمياط لملاك ورش مدينة الأثاث: تشغيل المعرض الدائم لتسويق منتجات الصناع

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 10:14 ص
محافظة دمياط لملاك ورش مدينة الأثاث: تشغيل المعرض الدائم لتسويق منتجات الصناع لقاء محافظ دمياط مع صناع الأثاث
دمياط - عبده عبد البارى

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التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بعدد من صناع الأثاث من مالكى الورش بمدينة دمياط للأثاث، وذلك فى إطار حرصها المستمر على التواصل معهم ومتابعة منظومة العمل بعد تشغيل الورش بالمدينة منذ يناير الماضي.

وبحثت المحافظ كافة المطالب التى تقدم بها الصناع والتى جاء على رأسها بدء تشغيل المعرض الدائم لتسويق منتجاتهم

وأكدت محافظ دمياط أنه سيتم التواصل مع المسئولين بالمدينة لإتمام كافة التجهيزات اللازمة للمعرض لتشغيله فعليا، أما بالنسبة للشكوى الخاصة بعدم التزام أصحاب سيارات الأجرة بموقف مدينة الأثاث بالوصول إلى النقطة المحددة، أكدت محافظ دمياط أنه سيتم حل هذه المشكلة فى أسرع وقت ممكن وذلك بالتعاون مع إدارة المرور

وأكدت الدكتورة منال عوض، أنه تم الإعلان مسبقاً عن الاتفاق الذى تم توقيعه مع المنطقة الشمالية العسكرية وجهاز تنمية المشروعات الخاص بفرش 15200 وحدة سكنية بمشروع بشائر الخير 5 بالأثاث الدمياطى، وذلك من خلال إتاحة نسبة 80% لصالح الصناع بمدينة دمياط للأثاث، فضلا عن نسبة 20% للصناع من أصحاب الورش خارج المدينة.

وقد تابعت المحافظ مع الصناع آليات تنفيذ تلك المبادرة والتى ستحقق مردودا إقتصاديا كبيرا، مؤكدة أنه سيتم التفاوض مع عدد من الجهات لإتاحة العديد والعديد من المبادرات لتنشيط الحركة التجارية بالمحافظة عامة وبمدينة دمياط للأثاث خاصة، كما أضافت أنه تم البدء فى إنشاء المول التجارى بالمدينة مشيرة إلى أن الفترة القادمة ستشهد حجم تعاقدات كبير مع مستثمرين من مختلف الدول

وعلى الجانب الآخر أشاد الصناع بجهود الدكتورة منال عوض، واهتمامها الشديد بمدينة دمياط للأثاث والذى يعد مشروع قومى ضخم يهدف إلى إعادة دمياط كأحد المدن الرائدة فى تلك الصناعة ووضعها على خريطة التصدير العالمية وعملها الدائم على إتاحة فرص تسويقية لمنتجات الصناع والتيسير عليهم.


دمياط

محافظ دمياط

صناع الاثاث بدمياط

مدينة دمياط للاثاث

مشروع بشاير الخير

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