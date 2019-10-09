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مجلس السلم والأمن الافريقي يعقد غدًا اجتماعًا بخصوص اليوناميد

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 04:53 م
مجلس السلم والأمن الافريقي يعقد غدًا اجتماعًا بخصوص اليوناميد رئيس مفوضية الاتحاد الافريقى
كتبت - هناء أبو العز

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أكدت وزارة الخارجية السودانية، التزام الحكومة بتقديم كل التسهيلات اللازمة لبعثة اليوناميد لتسهيل عملية الخروج والانتقال داخل أو خارج السودان، كما أكدت التزامها لليوناميد باستخدام المواقع والمعسكرات التي تخليها لأغراض وخدمة المجتمع المحلي، وفقًا لشبكة السودان الإخبارية.

وأكد ممثل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي فى الاجتماع الدوري الـ27 للآلية الثلاثية للتنسيق بشأن اليوناميد ودعمهم لعملية السلام في السودان وحشد الموارد اللازمة لتنفيذ عملية انتقال ناجحة مع الإشارة إلى أولويات الحكومة الانتقالية في الفترة المقبلة حسب ما ورد في خطاب السودان الذي ألقاه رئيس الوزراء أمام الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحث الاجتماع عملية إعادة تشكيل بعثة اليوناميد للمرحلة المقبلة ومسألة الانتقال من حفظ السلام إلى دعم بناء السلام والآليات اللازمة خلال الانتقال وتنفيذ مطلوبات دعم بناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية.

جدير بالذكر أن مجلس السلم والأمن الافريقي سيعقد اجتماعًا بخصوص اليوناميد في العاشر من الشهر الجاري، كما يشهد نهاية الشهر الجاري اجتماعًا لمجلس الأمن لبحث مسألة تفويض اليوناميد توطئة لخروج البعثة.

 


السودان

رئيس حكومة السودان

لبعثة اليوناميد

مجلس السلم والامن الافريقى

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