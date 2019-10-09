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مؤتمر لتطوير منظومة شهادة الصلاحية لشاغلى وظائف التعليم بالأقصر

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 11:13 ص
مؤتمر لتطوير منظومة شهادة الصلاحية لشاغلى وظائف التعليم بالأقصر وكيل تعليم الأقصر يشارك فى مؤتمر تطوير منظومة شهادة الصلاحية لشاغلى وظائف التعليم
الأقصر – أحمد مرعى

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شارك الشناوى عايد مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر، فى فعاليات مؤتمر تطوير منظومة شهادة الصلاحية لشاغلى وظائف التعليم، والذى نظمته الأكاديمية المهنية للتعليم.

وقال الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، إن حضور المؤتمر كان فرصة جيدة لمشاركة رؤية الوزارة لتطوير التعليم ووضع تصور لرعاية المعلمين بمشاركة الجامعات والمؤسسات والهيئات المماثلة لها، بما يلبى تطلعات الإرادة السياسية للدولة، ويحقق متطلبات تطوير منظومة التعليم الجديدة، ويتماشى مع رؤية مصر 2030م والتى تستهدف إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية.

وحضر المؤتمر الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام، والدكتور مجدى أمين مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، ومجموعة من قيادات الوزارة ومديرى المديريات التعليمية، وعمداء كليات التربية وأعضاء هيئة التدريس، وأعضاء مجلس النواب، والأزهر الشريف ومؤسسات المجتمع المدنى والمجلس الاستشارى التخصصى للتعليم والمراكز البحثية التابعة للوزارة والشركاء المعنيون.


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