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لماذا تتحول لدغات البعوض إلى نقطة حمراء بالجلد؟

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 08:00 م
لماذا تتحول لدغات البعوض إلى نقطة حمراء بالجلد؟ لدغات البعوض
كتبت هند عادل

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التعرض للدغات البعوض يؤدى لظهور نتوءات بالجلد تحدث بعد ثقب البعوض الأنثوي بشرتك لتتغذى على دمك، مما يساعدهم على إنتاج البيض، عندما يتغذون، يقومون بحقن اللعاب في جلدك،و تسبب البروتينات الموجودة في اللعاب تفاعلًا مناعيًا خفيفًا  وهو ما يؤدي إلى حدوث نقطة حمراء والشعور بالحكة.

ووفقا لموقع"healthline" النتوءات التى تحدث نتيجة للدغ البعوض تصبح  منتفخة أو حمراء أو وردية اللون ، وتظهر بعد دقائق قليلة من التعرض للعض  ومع ذلك ، قد يكون لدى بعض الأشخاص تفاعل أكثر حدة ، مما قد يؤدي إلى ظهور بثور مملوءة بالسوائل بدلاً من النقطه المنتفخة.

ما هو السبب فى تحول لدغة البعوض إلى نقطة حمراء:


بعض الأشخاص لديهم ردود فعل أقوى من الآخرين للدغات البعوض يمكن أن يشتمل رد الفعل هذا على الكثير من التورم، بما يتجاوز العثرة الصغيرة عندما تصبح المنطقة منتفخة، يمكن أن يظهر السائل تحت الطبقات العليا من الجلد ويشكل نقطة.

الأطفال، والأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الجهاز المناعي ، والأشخاص الذين يتعرضون للعض من نوع من البعوض لم يتعرضوا له من قبل قد يكون لديهم ردود فعل أكثر خطورة.

في حالة الأطفال ، قد يكون هذا بسبب عدم حساسيتهم لعاب البعوض مثل معظم البالغين.

عندما تتشكل البثرة لأول مرة  يجب تنظيفها برفق بالماء والصابون  ثم تغطيتها بضمادة ووضع دهان  مثل الفازلين، ولا يجب اللعب فى هذه البثرة.

يجب الرجوع إلى الطبيب فورا فى حالة ظهور بعض الأعراض وهى:


عدوى، القيح ، القروح ، الحمى ، الاحمرار الذي ينتشر من موقع اللدغة ولا يزول ، قد تكون من أعراض العدوى ، بالإضافة إلى تورم الغدد الليمفاوية .

الأمراض التي ينقلها البعوض على سبيل المثال ، تشمل أعراض فيروس غرب النيل الصداع وآلام المفاصل والحمى والتعب والشعور العام بعدم الارتياح.

رد فعل تحسسي قد يكون هذا حالة طبية طارئة.

قشعريرة.

مشكلة في التنفس.

تورم في الحلق أو الشفاه.


لدغات البعوض

اعراض لدغات البعوض

خطوره لدغات البعوض

حساسيه الحشرات

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