لافروف: الحوار الثلاثى هو أساس حل الأزمة فى شمال سوريا

موسكو (أ ش أ)

دعا وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف إلى حل الأزمة فى شمال شرق سوريا عن طريق الحوار بين أنقرة ودمشق والأكراد.

وقال لافروف - فى مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أوردته قناة (روسيا اليوم) "إن موقفنا ينطلق من ضرورة حل المشاكل في سوريا عبر الحوار بين السلطة المركزية فى دمشق وممثلين عن الأكراد، الذين هم سكان تقليديون لهذه الأرض".

وأعربت موسكو - في وقت سابق؛ تعليقًا على احتمال قيام تركيا بعملية عسكرية في شمالي سوريا - عن أملها في أن تلتزم تركيا في جميع الظروف بوحدة الأراضي السورية .. مؤكدة ضرورة تفادى أى أعمال من شأنها أن تعرقل التسوية السلمية فى سوريا.

وكانت تركيا قد أعلنت، فى وقت سابق، أنها ستبدأ عملية عسكرية شمال سوريا قريبًا، بعد انسحاب القوات الأمريكية من بعض نقاط المراقبة قرب الحدود السورية التركية، فيما أدانت قوات سوريا الديمقراطية الخطوةَ الأمريكية، محذرة من التوغل التركى الوشيك.