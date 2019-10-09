كيف تسترد نشاطك؟ الرياضة والإقلاع عن التدخين أبرز النصائح

فاطمة ياسر

هل ترغب في الشعور بالنشاط والحيوية؟ إذا عليك التعرف على النصائح الأساسية التي تساهم وتساعدك في الحصول علي هذا الأمر وفقا لموقع "HEALTH".

هناك العديد من الأمور التي تزيد من شعورك أو إصابتك بالكسل ومنها التوتر والقلق، ولذا عليك تجنب الشعور بالقلق والتوتر، وعليك السيطرة في انفعالاتك النفسية، فعند الحصول علي هذا الأمر فأنت ستشعر بالنشاط والحيوية.

إذا كنت تريد أن تشعر بالنشاط والحيوية فعليك التخلص من ضغوط الحياة اليومية، والمسئوليات، لأنها تعد من أبرز العوامل المؤدية للتعرض للإرهاق والتعب الشديد.

هل تعلم أن المواظبة علي ممارسة الرياضة بشكل يومي تعد من أبرز النصائح الهامة التي تجعلك أكثر نشاط وحيوية، لأنها تعمل علي زيادة نشاط خلايا الجسم بشكل كبير، نتيجة لزيادة امداد الأكسجين في الجسم.

من أهم النصائح التي يجب عليك القيام بها والتي تساهم بشكل كبير في شعورك بالنشاط والحيوية هي الإقلاع عن التدخين، لأن هذا الأمر يساهم في تقليل السموم في الجسم، وإمداد بالأكسجين الذي يساهم بشكل كبير في تنشيط خلايا الجسم.

من أسواء العادات التي يقوم بالقيام بها العديد من الأشخاص هي عدم أخذ القسط الكافي من النوم يوميا، لأنها تتسبب في عدم الشعور بالنشاط والحيوية، ولذا عليك النوم من 7 إلي 8 ساعات في اليوم، لأن هذا الأمر يجعل حالتك النفسية جيدة، وأيضا يساهم بشكل كبير في شعورك بالنشاط والحيوية، وزيادة التركيز.