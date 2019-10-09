قوات سوريا الديمقراطية: جيش الاحتلال التركى يقصف سجنا لتهريب الدواعش بقامشلو

كتب: أحمد جمعة

قالت قوات سوريا الديمقراطية فى بيان صحفى لها، مساء الأربعاء، إن جيش الاحتلال التركى استهدف سجنا يحتجز به إرهابيون من تنظيم داعش الإرهابى في مدينة قامشلو.

وأكد المتحدث الرسمى باسم قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالى إن قصف السجن محاولة تركية لفتح ثغرات في السجن وإحداث فوضى بغية مساعدتهم على الخروج من السجن.

وأدانت العديد من الدول الكبرى العدوان التركي على الأراضى السورية ، محذرة من العواقب وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وغالبية الدول الأوروبية.

وفى بيان لها مساء اليوم، أكدت الخارجية المصرية إدانتها الكاملة للعدوان التركي على سوريا، مشددة على رفض مصر التام للاعتداءات الصارخة وغير المقبولة على سيادة دولة عربية شقيقة. كما حذرت الخارجية فى بيانها من استغلال الظروف التى تمر بها الدولة السورية للقيام بتلك التجاوزات، بشكل يتنافى مع قواعد القانون الدولي.

ودعت مصر المجتمع الدولى ممثلاً فى مجلس الأمن للتصدى لهذا التطور البالغ الخطورة والذى يهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أية مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا.