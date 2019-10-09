الرئيسية أخبار عربية قوات سوريا الديمقراطية: القصف التركى قتل 5 مدنيين وأصاب العشرات الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 08:35 م العدوات التركى على سوريا رويترز مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قالت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا إن القصف التركي للمنطقة الحدودية قتل خمسة مدنيين وأصاب عشرات آخرين اليوم الأربعاء. وأضافت القوات أن القصف أودى بحياة ثلاثة من مقاتليها أيضا. قوات سوريا الديمقراطية الأكراد القصف التركي سوريا مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة عملية الديكتاتور العثمانى العسكرية شمال سوريا هدفها منح قبلة الحياة لـ"داعش".. معارضون أتراك: يرد الجميل للتنظيم الإرهابى بعد 8 سنوات من التعاون.. وتوجيه رسالة للداخل التركى "من يعارض فهو خائن" الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 08:19 م برلمانى أوروبى: العدوان التركى على سوريا تهديد لأمننا القومى الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 08:16 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع #اردوغان_مجرم_حرب يتصدر "تويتر".. ومغردون: إرهابى وسفاح مسؤول كردى: نثمن دعوة مصر لاجتماع مجلس الجامعة العربية لبحث العدوان التركى مواجهات دور الـ32 الثانى من الكونفدرالية الإفريقية عصابات عثمانية.. الانكشارية والمنصورة المحمدية وأوردى عثمانى وآخرها الأردوغانية.. العثمانيون ضيعوا أعمار شباب العرب بالتجنيد الإجبارى.. الجندى يقضى من 12 لـ 20 سنة على ذمة الجيش.. وأردوغان يحلم بـ"إمبراطورية" مصر تدعو لعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث العدوان التركى على سوريا.. الخارجية تدين بأشد العبارات عدوان أنقرة على الأراضى السورية.. وتؤكد: الحرب التركية تتنافى مع القواعد والقانون الدولى.. وتحذر من التبعات بيان لوزارة الهجرة: نتواصل مع النائب العام بشأن قضية على أبو القاسم بالسعودية الخارجية: مصر تدين بأشد العبارات العدوان التركى على الأراضى السورية الإفراج عن مرشح الرئاسة التونسية نبيل القروى بيورن لوثبروك يزين البوستر الرسمي للموسم الجديد من VIKINGS السيناتور الأمريكى ليندسي جراهام: سأجعل أردوغان يدفع ثمنا باهظا حصريا.. "إكسترا نيوز" تخترق قنوات الإخوان فى تركيا.. والتفاصيل التاسعة مساء غرامات أوروبا تحاصر السوشيال ميديا.. أيرلندا تعاقب فيس بوك وتويتر بسبب خصوصية بيانات المستخدمين.. عملاق التواصل مهدد بدفع 2 مليار دولار وموقع التغريدات ينتظر غرامة 61 مليوناً.. ودعاوى قضائية بالولايات المتحدة المزيد من Trending Plus
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