قوات سوريا الديمقراطية: القصف التركى قتل 5 مدنيين وأصاب العشرات

رويترز

قالت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا إن القصف التركي للمنطقة الحدودية قتل خمسة مدنيين وأصاب عشرات آخرين اليوم الأربعاء.

وأضافت القوات أن القصف أودى بحياة ثلاثة من مقاتليها أيضا.