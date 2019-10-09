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قناة الجزيرة تواصل الكذب وتدعى وجود انفجار بالقاهرة.. ومصادر: شائعات

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 11:24 ص
قناة الجزيرة تواصل الكذب وتدعى وجود انفجار بالقاهرة.. ومصادر: شائعات أكاذيب قناة الجزيرة
كتب ـ عبد الرحمن سيد

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تواصل قناة الجزيرة القطرية، مممارسة كل ما يمكن وصفه بالأكاذيب والفبركة الإعلامية التى أصبحت أساس ومضمون ما تروجه وتبثه تلك القناة، من خلال ترويج الشائعات، ونشر الأخبار الكاذبة والمعلومات الخاطئة، والتى لا تمت للواقع بصلة، والتى كان آخرها ادعاء القناة بوقوع انفجار بعدة مناطق بالقاهرة، وهو أمر ليس له أى أساس من الصحة.

وكشفت مصادر، أنه لا صحة لما ذكرته إحدى القنوات المعادية حول وجود انفجار بمنطقة القاهرة، وأوضحت أن الحالة الأمنية مستقرة تماما، وناشد بتحرى الدقة فيما ينشر، ولم نتلق أى بلاغ بسماع المواطنين أى أصوات، وهو ما يؤكد على كذب وتضليل القناة واستمرارها فى بث الأكاذيب.

 
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