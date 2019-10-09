قلق تركى من القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان.. وصحيفة ترصد التفاصيل

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

رصدت صحيفة ينى تشاغ التركية القمة الثلاثية السابعة التى عقدت أمس بالقاهرة وضمت "مصر وقبرص واليونان"، ما يعد إشارة على القلق الذى انتاب النظام التركى عقب القمة، وأبرزت الصحيفة أدانت زعماءها للانتهاكات التركية شرق المتوسط، لكنها تحدت وكشفت عن مواصلة الانتهاكات فى شرق المتوسط.

وقالت الصحيفة فى تقريرها الصادر اليوم "اتهم قادة مصر واليونان وقبرص اليونانية تركيا باختراقها للحقوق الدولية حيث أدانوا أنشطة الحفر فى البحر المتوسط فى شرق تركيا".

وقالت الصحيفة التركية فى تقريرها: "لاتزال تتواصل ردود الأفعال بشأن إرسال سفينة الحفر يافوز إلى شرق البحر المتوسط للقيام بأنشطة استكشافية للغاز الطبيعى".

كما أبرزت الصحيفة اللقاءات التى عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسى بالرئيس القبرصى ورئيس الوزراء اليونانى فى القاهرة.

وأبرزت البيان المشترك الذى أدان عمليات التنقيب التركية فى المياه الإقليمية القبرصية التى تعد انتهاكا للقانون الدولى.

وفى تحدٍ جديد نقلت الصحيفة عن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركى فاتح دونميز الذى أصدر بيان أمس يقول فيه أنن سفينة الحفر التركية "يافوز" قد وصلت إلى موقع جوزيلورت -1، "اليوم أو غدًا سيبدأ حفر جديد".