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فيديو معلوماتى.. تغيرات تحدث فى جلدك أثناء الحمل

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 10:00 ص
فيديو معلوماتى.. تغيرات تحدث فى جلدك أثناء الحمل سيدة حامل
كتبت ـ فاطمة خليل

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التغييرات الجلدية من أكثر المشاكل الصحية المزعجة أثناء الحمل، ولكنها في كثير من الأحيان لا تسبب الشعور بالقلق، وفى هذا التقرير نتعرف على أعراض التغييرات التى تحدث فى الجلد والبشرة أثناء الحمل، وفقاً لموقع "Doctor".

 

 

1ـ الكلف

 

بقع بنية تظهر على الوجه، عادة على عظام الخد والجبهة.

 

2ـ تغيرات فى شكل الشامة

 

تتغير شكل وسمك "الحسنات" على بشرتك.

 

3ـ خط أسود على البطن

 

 خط غامق يمتد من السرة لأسفل

 

4ـ علامات التمدد

 

 الاسترتش ماركس خطوط حمراء أو بيضاء تظهر عبر البطن.

 

5ـ بروز الأوردة

 

تصبح الأوردة أو العروق أكثر وضوحًا.

 

6ـ توسع الأوردة

 

تظهر الدوالى على الساقين والفرج والمنطقة حول الشرج.

 

7ـ علامات الجلد

 

 ثغرات جلدية صغيرة غير ضارة خاصة على الرقبة.

 

8ـ حب الشباب

 

 إذا كنتِ تعانين من حب الشباب فقد يزداد سوءًا أثناء الحمل.


الحمل

الحوامل

تغيرات الجلد اثناء الحمل

البشرة فى الحمل

علامات التمدد فى الجلد

اليوم السابع بلس

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