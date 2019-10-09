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غدا.. طقس ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة على اﻟﻮﺟﺔ اﻟﺒﺤﺮى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 10:50 ص
غدا.. طقس ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة على اﻟﻮﺟﺔ اﻟﺒﺤﺮى والعظمى بالقاهرة 32 درجة حالة الطقس
كتب ـ أسامة عبد الحميد

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الخميس، ﻃﻘﺲ ﻣﻌﺘﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﺔ اﻟﺒﺤﺮى واﻟﻘﺎﻫﺮة ﺣﺎر ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺤﺮارة ﻋﻠى ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرا ﻟﻄﻴﻒ ﻟﻴﻼ.

كما ﺗﻘﻞ اﻟﺮؤﻳة فى اﻟﺸﺒﻮرة اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻋﻠى ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، وﺗﻈﻬﺮ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺮﻳﺎح اﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎﻟﻴﻪ ﺷﺮﻗﻴﺔ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠﻲ ﺟﻨﻮب ﺳﻴﻨﺎء ،ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮ اأﺣﻤﺮ وﺧﻠﻴﺞ اﻟﺴﻮﻳﺲ، ﻣﻤﺎ ﻳﺆدى إﻟﻰ اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط، فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل ، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.


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