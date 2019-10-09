طالب يقتل ربة منزل بعد رفضها إقامة علاقة غير شرعية معه فى المنوفية

المنوفية_محمد فتحى

تجرد طالب بمركز تلا بمحافظة المنوفية، من مشاعر الانسانية وذلك عندما قام بقتل سيدة في العقد الثاني إثر رفضها إقامة علاقة غير شرعية معه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد ناجى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد محمد عمارة مدير إدارة المباحث الجنائية بالمنوفية، يفيد بتلقي بلاغًا من "ف.ر.ا" 32 عاما ، بعثوره على جثة زوجته مقتولة في منزل لم يتم الإنتهاء منه ملك "م.ف.ا" شقيق زوجته، أثناء قيامها بالذهاب اليه لإحضار بعض الغلال لإطعام الحيوانات المنزلية.

وبالانتقال والفحص تبين قيام الشاب "أ.م.خ" 17 عامًا طالب ثانوي بالدخول للمنزل بعد دخول الزوجة بـ أقل من 10 دقائق وخروجه مهرولًا من المبنى.

وبضبط الشاب، اعترف بارتكابه الواقعة، وقيامه بضرب الزوجة بقطعة حديد بالرقبة وإلقائها على قطعة أسمنتية بالمنزل حتى توفيت، وأكد الشاب انه قد قام بقتلها لرفضها إقامة علاقة غير شرعية معه وتهديدها بفضحه أمام أسرته، فتم تحرير محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

