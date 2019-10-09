سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 11:55 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية حوادث

طالب يقتل ربة منزل بعد رفضها إقامة علاقة غير شرعية معه فى المنوفية

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 11:05 م
طالب يقتل ربة منزل بعد رفضها إقامة علاقة غير شرعية معه فى المنوفية جثة
المنوفية_محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تجرد طالب بمركز تلا بمحافظة المنوفية، من مشاعر الانسانية وذلك عندما قام بقتل سيدة في العقد الثاني إثر رفضها إقامة علاقة غير شرعية معه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد ناجى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد محمد عمارة مدير إدارة المباحث الجنائية بالمنوفية، يفيد بتلقي بلاغًا من "ف.ر.ا" 32 عاما ، بعثوره على جثة زوجته مقتولة في منزل لم يتم الإنتهاء منه ملك "م.ف.ا" شقيق زوجته، أثناء قيامها بالذهاب اليه لإحضار بعض الغلال لإطعام الحيوانات المنزلية. 

وبالانتقال والفحص تبين قيام الشاب "أ.م.خ" 17 عامًا طالب ثانوي بالدخول للمنزل بعد دخول الزوجة بـ أقل من 10 دقائق وخروجه مهرولًا من المبنى. 

وبضبط الشاب، اعترف بارتكابه الواقعة، وقيامه بضرب الزوجة بقطعة حديد بالرقبة وإلقائها على قطعة أسمنتية بالمنزل حتى توفيت، وأكد الشاب انه قد قام بقتلها لرفضها إقامة علاقة غير شرعية معه وتهديدها بفضحه أمام أسرته، فتم تحرير محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

 


المنوفيه

محافظه المنوفيه

امن المنوفيه

مدينة السادات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محمد هنيدي يثير الجدل بعد صورة لمسلسل La Casa De Papel

محمد هنيدي يثير الجدل بعد صورة لمسلسل La Casa De Papel

#اردوغان_مجرم_حرب يتصدر "تويتر".. ومغردون: إرهابى وسفاح

#اردوغان_مجرم_حرب يتصدر "تويتر".. ومغردون: إرهابى وسفاح

مسؤول كردى: نثمن دعوة مصر لاجتماع مجلس الجامعة العربية لبحث العدوان التركى

مسؤول كردى: نثمن دعوة مصر لاجتماع مجلس الجامعة العربية لبحث العدوان التركى

مواجهات دور الـ32 الثانى من الكونفدرالية الإفريقية

مواجهات دور الـ32 الثانى من الكونفدرالية الإفريقية

عصابات عثمانية.. الانكشارية والمنصورة المحمدية وأوردى عثمانى وآخرها الأردوغانية.. العثمانيون ضيعوا أعمار شباب العرب بالتجنيد الإجبارى.. الجندى يقضى من 12 لـ 20 سنة على ذمة الجيش.. وأردوغان يحلم بـ"إمبراطورية"

عصابات عثمانية.. الانكشارية والمنصورة المحمدية وأوردى عثمانى وآخرها الأردوغانية.. العثمانيون ضيعوا أعمار شباب العرب بالتجنيد الإجبارى.. الجندى يقضى من 12 لـ 20 سنة على ذمة الجيش.. وأردوغان يحلم بـ"إمبراطورية"

مصر تدعو لعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث العدوان التركى على سوريا.. الخارجية تدين بأشد العبارات عدوان أنقرة على الأراضى السورية.. وتؤكد: الحرب التركية تتنافى مع القواعد والقانون الدولى.. وتحذر من التبعات

مصر تدعو لعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث العدوان التركى على سوريا.. الخارجية تدين بأشد العبارات عدوان أنقرة على الأراضى السورية.. وتؤكد: الحرب التركية تتنافى مع القواعد والقانون الدولى.. وتحذر من التبعات

بيان لوزارة الهجرة: نتواصل مع النائب العام بشأن قضية على أبو القاسم بالسعودية

بيان لوزارة الهجرة: نتواصل مع النائب العام بشأن قضية على أبو القاسم بالسعودية

الخارجية: مصر تدين بأشد العبارات العدوان التركى على الأراضى السورية

الخارجية: مصر تدين بأشد العبارات العدوان التركى على الأراضى السورية

الإفراج عن مرشح الرئاسة التونسية نبيل القروى

الإفراج عن مرشح الرئاسة التونسية نبيل القروى

بيورن لوثبروك يزين البوستر الرسمي للموسم الجديد من VIKINGS

بيورن لوثبروك يزين البوستر الرسمي للموسم الجديد من VIKINGS

السيناتور الأمريكى ليندسي جراهام: سأجعل أردوغان يدفع ثمنا باهظا

السيناتور الأمريكى ليندسي جراهام: سأجعل أردوغان يدفع ثمنا باهظا

حصريا.. "إكسترا نيوز" تخترق قنوات الإخوان فى تركيا.. والتفاصيل التاسعة مساء

حصريا.. "إكسترا نيوز" تخترق قنوات الإخوان فى تركيا.. والتفاصيل التاسعة مساء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة