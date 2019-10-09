ضبط 5 قضايا مخدرات وأسلحة وتنفيذ 59 حكما بحملات إعادة الانضباط بالطالبية

كتب بهجت أبو ضيف

شهد شارع عثمان محرم بالطالبية، حملة أمنية، لتنفيذ الأحكام، وضبط حائزى الأسلحة والمواد المخدرة، وإزالة الإشغالات.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 59 حكما قضائيا متنوعا، وضبط قضيتين مخدرات، و3 قضايا أسلحة، بالإضافة إلى ضبط 4 مشتبه بهم، ودراجتين بدون ترخيص.

كما شارك ضباط شرطة المرافق بالجيزة، فى الحملة التى أسفرت عن إزالة 79 حالة تعدٍ وإشغال طريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، والمخالفين، وأخطر اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث وباشرت النيابة التحقيق.