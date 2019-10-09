ضبط مشتبه به على خلفية حادث إطلاق النار بشرق ألمانيا

برلين(أ ش أ)

أعلنت الشرطة الألمانية ضبط مشتبه به على خلفية حادث إطلاق النار الذى أدى لمقتل شخصين فى شارع عمومى بحى (باولوس) بمدينة (هاله) بولاية (ساكسونيا - أنهالت) شرقى البلاد اليوم الأربعاء.

وقالت متحدثة باسم الشرطة، اليوم الأربعاء، "إن دوافع إطلاق النار لم تعرف بعد، فيما تم وضع جميع فرق الإنقاذ فى حالة استنفار، مشيرة إلى أنه يجرى تكثيف عملية البحث عن الجناه".

وكانت الشرطة قد تلقت الساعة 12 ظهرا بتوقيت ألمانيا بلاغا بوقوع إطلاق النار، حيث طالبت السكان بالبقاء في منازلهم.. فيما استدعى عمدة مدينة (هاله) بيرند فيغاند فريقا متخصصا للبحث الجنائى.. كما أعلنت الشرطة أنه سمع دوى إطلاق نار أيضا ببلدة (لاندسبرج آم لش)، ولم يتضح بعد ما إذا كان هناك صلة بين الحادثين من عدمه.