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ضبط كميات من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر داخل شركة فى حدائق القبة

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 01:41 م
ضبط كميات من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر داخل شركة فى حدائق القبة مستلزمات طبية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - محمد أبو عوض

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نجح رجال المباحث بمديرية الأمن بالقاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من ضبط كميات ضخمة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر داخل شركة بحدائق القبة، وحرر محضر بالواقعة.

 

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بقيادة العميد محمد رجائى مدير الإدارة، من ضبط "ج. ش"، 51 سنة، صاحب مخزن مستلزمات طبيه بدائرة قسم شرطة الحدائق، لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

ومن خلال الفحص تم العثور بداخل المخزن علي" 700 قسطرة بول، 250 عبوة خيوط جراحية، 1000 سن قلم أنسولين، 300 جهاز محاليل، 500 عبوة خافض لسان، 400 كيس جمع بول، 1100 كانولا، 600 شريط سكر، 1200 شكاكة جهاز سكر، 100 عبوة شاى تخسيس، 240 عبوة غيار عمليات جراحية، 230 عبوة كمادات خافض للحرارة، 100 عبوة زيت شعر، 200 عبوة كريم شعر،150 بودرة أطفال، 100 حزام سره، 50 عبوة جل، 40 عبوة زيت شعر منتهية الصلاحية، 70 عبوة بلسم منتهى الصلاحية"، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

 


مباحث القاهرة

ادوية مغشوشة

مستلزمات طبية

حدائق القبة

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