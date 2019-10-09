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صور.. 7 معلومات عن جناح عمليات مستشفى أبو كبير الجديد فى الشرقية

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 04:20 م
صور.. 7 معلومات عن جناح عمليات مستشفى أبو كبير الجديد فى الشرقية محافظ الشرقية يفتتح قسم الجراحات بمستشفى أبو كبير
الشرقية – إيمان مهنى

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تواصل مديرية الصحة بالشرقية، جهودها للإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين وللمترددين على المستشفيات الحكومية، حيث افتتحت هذا الأسبوع جناح عمليات فى مستشفى أبوكبير المركزى والذى سيوفر إمكانيات لإجراء جراحات دقيقة، بالإضافة إلى وحدة حضانات للأطفال المبتسرين، واليك أهم المعلومات عن جناح العمليات الجديد

1- يضم 3 غرف عمليات و 12 غرفة منهم اثنين وغرفتان لسكن الأطباء والتمريض.

2- يسع الجناح 39 سرير منهم "35 سرير داخلى، 2 سرير للتمريض، 2 سرير للأطباء، بلغت تكلفته 5 ملايين جنية .

3- تتوفر فيه التجهيزات الطبية وغير الطبية اللازمة له وتوفير "3 أجهزة تخدير، 6 أجهزة مينيتور منهم جهاز مينيتور متحرك"

4- توفير جهاز سى أرم، وجهاز دياثرمى، بالإضافة إلى 35 سرير هيدروليك"

5- جناح العمليات وقسم الجراحات الداخلى الجديد بالمستشفى سيوفر إمكانيات مختلف الجراحات الكبرى والمتوسطة والجراحات الدقيقة.

6- تنفيذ 6 مشروعات فى قطاع الشئون الصحية بنطاق المحافظة مابين وحدات غسيل كلوى وحضانات، بتكلفة مالية قدرت بـ16 مليون جنيه، بهدف وصول الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين .

 

7- الاستمرار فى تنفيذ المشروعات بقطاع الصحة ورفع كفاءة مختلف المنشأت الصحية القائمة بالفعل وإنشاء مستشفيات جديدة بمختلف قرى ومدن ومراكز المحافظة لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة لأبناء محافظة الشرقية .

 

الغرف بمستشفى أبو كبير
الغرف بمستشفى أبو كبير

 

تجهيز الغرف على أعلى مستوى بالمستشفى
تجهيز الغرف على أعلى مستوى بالمستشفى

 

تجهيز غرفة الأشعة
تجهيز غرفة الأشعة

 

محافظ الشرقية ووكيل وزارة الصحة مع أطباء المستشفى
محافظ الشرقية ووكيل وزارة الصحة مع أطباء المستشفى

 

محافظ الشرقية يفتتح قسم الجراحة
محافظ الشرقية يفتتح قسم الجراحة

 

مستشفى أبو كبير المركزى
مستشفى أبو كبير المركزى

 

 


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