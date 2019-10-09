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صور.. وفد المنتدى العربى للمدن الذكية يزور المركز التكنولوجى بمدينة الطود

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 04:06 م
صور.. وفد المنتدى العربى للمدن الذكية يزور المركز التكنولوجى بمدينة الطود وفد المنتدى العربى للمدن الذكيه ينظم زيارة لمدينة الطود
الأقصر – أحمد مرعى

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زار وفد المنتدى العربى للمدن الذكية المقام بمحافظة الأقصر، عقب ختام ورش العمل للمنتدى والتى أقيمت لمدة يومين بمكتبة مصر العامة بمدينة الأقصر بمشاركة أكاديميين ودارسين عرب ومصريين، مركز ومدينة الطود لتفقد المركز التكنولوجى ومقر سجل مدنى الطود الفرعي، وكان فى استقبالهم العميد محمد إبراهيم عياد رئيس مركز ومدينة الطود، والدكتور محمد محمود رزق نائب رئيس المركز، وعلى سيد صادق سكرتير عام المركز، وذلك للاطلاع على أهمية التحول الإلكترونى والرقمى وما يمثله من نقله من تقديم خدمات أسرع وبكل شفافيه للمواطنين.

 

وأقيمت ورشة عمل بالمركز التكنولوجى بمدينه الطود، تم خلالها عرض ممارسات وتبادل المعارف وخبرات المدن العربية وقصص نجاحها فى مجال التحول الإلكترونى ومستوى إنجازاتها للوصول للمدن الذكية، ومن ناحيته أوضح المهندس سمير الدحيات مدير عام المنتدى، عن عمل دراسة لواقع تطبيقات المدن العربية وقصص النجاح فى مجال التحول الإلكترونى والذكي، وفق المحاور التى تم تحديدها للعروض التقديمية، وتعميم نتائجها على المدن و البلديات العربية لتمكينها من الاطلاع على الدروس المستفادة و قصص النجاح، ومساعدتها فى حسن التخطيط لبرامجها ومبادراتها المستقبلية، ولتعم الفائدة على الجميع وتمكين المنتدى العربى للمدن الذكية من المساهمة فى رفع جاهزية المدن العربية فى التحول الإلكترونى والذكى .

 

ويأتى عقد هذه الورش تنفيذاً لخطة المنتدى للأعوام 2017 – 2019، فى نقل وتبادل المعارف ما بين المدن العربية وتنفيذاً لخارطة الطريق الخاصة بخطة التنمية المستدامة 2030، وتجسيداً لرؤية المنتدى فى سعيه للوصول لمدن عربية ذكية. واستكمالاً للنتائج الإيجابية والتى تم تحقيقها فى ورشة العمل التى تم عقدها.

 

وفد المنتدى العربي للمدن الذكيه ينظم زيارة لمدينة الطود (1)
وفد المنتدى العربي للمدن الذكيه ينظم زيارة لمدينة الطود

 

وفد المنتدى العربي للمدن الذكيه ينظم زيارة لمدينة الطود (2)
وفد المنتدى العربي للمدن الذكيه ينظم زيارة لمدينة الطود

 

وفد المنتدى العربي للمدن الذكيه ينظم زيارة لمدينة الطود (3)
وفد المنتدى العربي للمدن الذكيه ينظم زيارة لمدينة الطود

الاقصر

اخبار الاقصر

المنتدى العربى للمدن الذكية

المركز التكنولوجى بالطود

السجل المدنى بالطود

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