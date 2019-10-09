صور ..نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد انتظام العملية التعليمية بمدارس التل الكبير

الإسماعيلية – جمال حراجى- السيد فلاح

قام المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، يرافقه سعد بغدادى رئيس مركز ومدينة التل الكبير، والدكتور خالد خلف قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية وقيادات التربية والتعليم، بجولة ميدانية تضمنت المرور على عدد من مدارس مركز ومدينة التل الكبير، وذلك للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية بتلك المدارس ومتابعة سير العمل بها.

وتضمنت جولة نائب المحافظ ومرافقيه من القيادات زيارة وتفقد مدرسة الشهيد عمر الجناينى الإعدادية، والتى تستضيف المدرسة الثانوية التجارية بمنطقة الحمادة، ومدرسة ناصر للتعليم الأساسى بمنطقة المزارعة.

وقام نائب المحافظ ومرافقيه بتفقد الفصول الدراسية والمعامل التعليمية، وخلال الجولة أعطى نائب المحافظ توجيهات لمديرى المدارس والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية بضرورة الاهتمام بتثقيف وتوعية أبنائنا الطلاب بثقافة وآداب الحوار واحترام الرأى والرأى الآخر، وبذل أقصى جهد لغرس روح الولاء والانتماء للوطن والجد والاجتهاد من أجل خلق جيل واعى يستطيع حمل راية هذا البلد وصناعة قادة المستقبل لمصر.



جانب من الزيارة



نائب المحافظ يتفقد مدارس التل الكبير



نائب المحافظ ومدير التعليم أثناء الزيارة



جانب من طلاب مدرسة المزارعة



قيادات المحافظة والتعليم مع الطلاب