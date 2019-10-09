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صور.. مدير تعليم الأقصر يكرم طفل بمدرسة أبو الحجاج لإعادته قرط ذهبى لزميلته

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 12:58 م
صور.. مدير تعليم الأقصر يكرم طفل بمدرسة أبو الحجاج لإعادته قرط ذهبى لزميلته مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر يكرم التلميذ
الأقصر – أحمد مرعى

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كرم عبد اللطيف أحمد عمران مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، الطالب ياسين عبد الرحمن فراج طالب بمدرسة أبو الحجاج الإبتدائية وذلك لأمانته فى إعادة "قرط ذهبي" لتلميذة زميلته بالمدرسة بعد سقوطه من أذنيها خلال اللهو فى المدرسة.

وكان التلميذ "ياسين عبد الرحمن" قد عثر على قرط ذهبى وسلمه على الفور لإدارة المدرسة، وتبين أن القرط يخص إحدى الطالبات وتم تسليمه لها، وأكد عبد اللطيف أحمد عمران، أنه تم تكريم الطالب على أمانته ترسيخاً للمبادئ والقيم الأصيلة، وتشجيع أبناء الأقصر على القيم الحسنة لضمان تنشئة أجيال تقدر القيم والاخلاق الحميدة.

وكان قد شارك الشناوى عايد مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر، فى فعاليات مؤتمر تطوير منظومة شهادة الصلاحية لشاغلى وظائف التعليم، والذى نظمته الأكاديمية المهنية للتعليم، وقال الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، إن حضور المؤتمر كان فرصة جيدة لمشاركة رؤية الوزارة لتطوير التعليم ووضع تصور لرعاية المعلمين بمشاركة الجامعات والمؤسسات والهيئات المماثلة لها، بما يلبى تطلعات الإرادة السياسية للدولة، ويحقق متطلبات تطوير منظومة التعليم الجديدة، ويتماشى مع رؤية مصر 2030م والتى تستهدف إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية، وحضر المؤتمر الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام، والدكتور مجدى أمين مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، ومجموعة من قيادات الوزارة ومديرى المديريات التعليمية، وعمداء كليات التربية وأعضاء هيئة التدريس، وأعضاء مجلس النواب، والأزهر الشريف ومؤسسات المجتمع المدنى والمجلس الاستشارى التخصصى للتعليم والمراكز البحثية التابعة للوزارة والشركاء المعنيون.

 

 

 

مدير تعليم الأقصر يكرم طفل بمدرسة أبو الحجاج لأمانته في إعادة قرط ذهبي لتلميذه (1)
مدير تعليم الأقصر يكرم طفل بمدرسة أبو الحجاج لأمانته في إعادة قرط ذهبي لتلميذه

 

مدير تعليم الأقصر يكرم طفل بمدرسة أبو الحجاج لأمانته في إعادة قرط ذهبي لتلميذه (2)

جانب من تكريم التلميذ لأمانته فى اعادة قرط ذهبى لزميلته

 

مدير تعليم الأقصر يكرم طفل بمدرسة أبو الحجاج لأمانته في إعادة قرط ذهبي لتلميذه (3)الطفل يعبر عن سعادته بالتكريم لأمانته

 


الاقصر

تكريم تلميذ لامانته بالاقصر

مدرسة ابوالحجاج الابتداية بالاقصر

وزارة التربية والتعليم

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