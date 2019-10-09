صور.. محافظ سوهاج يوجه بإزالة مقهى مخالف ومتعد على أملاك الرى بقرية الصلعا

سوهاج – محمود مقبول

وجه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، بإزالة مقهى صغير مخالف ومتعدى على أملاك الرى بقرية الصلعا بمركز سوهاج، وتحرير محضر صحة وأخذ عينات من الأطعمة الموجودة بالمقهى وتحليلها للتأكد من صلاحيتها، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور محمد التونى، المتحدث الرسمى لمحافظة سوهاج، أن المحافظ قام بتغيير خط السير عقب الانتهاء من افتتاح وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى المنشاة المركزى، وتوجه لتفقد الطريق الزراعي، لافتاً إلى أن المحافظ رصد تلك المخالفة، وقام على الفور باستدعاء معدات الوحدات المحلية لمركز ومدينة سوهاج والمنشاة، وتم رفع تلك الإشغالات وإزالة المقهى تماما، مشيراً إلى أن المحافظ وجه كذلك وكيل وزارة الصحة بمراجعة الأطعمة الموجودة بالمقهى، وتكليف مراقبى الأغذية بالمديرية بأخذ عينات من جميع الأطعمة الموجودة بالمقهى لتحليلها .

وقال المتحدث الرسمى إنه حرصاً من المحافظ على توفير مصدر دخل كريم لمالك المقهى، اصطحب مالك المقهى إلى المكتب، لتوفير مشروع بديل له عن طريق إدارة برنامج "مشروعك".



المحافظ يرصد مخالفة وتعدي بالصلعا



المحافظ يرصد مخالفة وتعدي بالصلعا



المحافظ يرصد مخالفة وتعدي بالصلعا



المحافظ يرصد مخالفة وتعدي بالصلعا



المحافظ يرصد مخالفة وتعدي بالصلعا



المحافظ يرصد مخالفة وتعدي بالصلعا



المحافظ يرصد مخالفة وتعدي بالصلعا