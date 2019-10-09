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صور.. محافظ جنوب سيناء يشهد العرض المسرحى "ولاد البلد" بقصر ثقافة شرم الشيخ

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 10:07 ص
صور.. محافظ جنوب سيناء يشهد العرض المسرحى "ولاد البلد" بقصر ثقافة شرم الشيخ محافظ جنوب سيناء مع ممثلين العرض المسرحى "ولاد بلدنا"
جنوب سيناء – فايزة مرسال

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شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، العرض المسرحى "ولاد البلد" على مسرح قصر الثقافة بمدينة شرم الشيخ، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة ، بالتعاون مع البيت الفنى للمسرح.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الفتاح حلمي، مفوض المحافظ للإعلام، ومحمد الشرقاوى، مخرج العرض، وأميمة إسماعيل، مدير قصر الثقافة بشرم الشيخ، وصفاء عمار، مدير النشاط، وسط حشد جماهيرى كبير، والعرض المسرحى "ولاد البلد" إخراج محمد الشرقاوى، "ولاد البلد" إنتاج البيت الفنى للمسرح، وتقدم عروضها ضمن خطة مسرح المواجهة والتجوال، ويتناول العرض المسرحى العديد من القضايا الهامة، منها الفساد والرقم القومى والهجرة غير الشرعية وتضحيات الجيش والشرطة على الحدود وداخل الواطن، فى قالب كوميدى ساخر، بطولة نخبة من الفنانين الشباب، تأليف مصطفى سليم، تصميم إضاءة أبو بكر الشريف، استعراضات فاروق جعفر.

وبدأ عرض المسرحية يوم الأربعاء 2 أكتوبر الجارى بمسرح قصر الثقافة بشرم الشيخ، ونادى شرم الشيخ، ومركز شباب الهضبة بشرم الشيخ، والمسرح الخارجى لقصر الثقافة بشرم الشيخ، ويستمر العرض المسرحى حتى يوم الاثنين 14 اكتوبر بمنطقة خليج نعمه، ومعسكر الأمن المركزى، والسوق القديم بشرم الشيخ، ثم الوديان والتجمعات البدوية وادى خريزة التابع لشرم الشيخ، ومدرسة وادى مندر التابعة لإدارة شرم الشيخ.

وأشاد المحافظ بالعرض وقدم الشكر للقائمين على قصر الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة والبيت الفنى للمسرح، وأشاد خلال كلمته بالرسائل التى تقدمها المسرحية والوعى التى تساهم به لتعريف الجمهور الحقائق ولفظهم الإرهاب وكل من يحاول الإساءة للوطن.

وكما قام المحافظ بجولة تفقديه بمنطقة السوق القديم بشرم الشيخ، وإلتقى المحافظ بعدة وفود إيطالية أثناء زيارتهم لمنطقة السوق القديم، وإستطلع أرائهم حيث أشادوا بالتطوير بمنطقة السوق والنظافة والأمان الذى يشعرون به خلال زيارتهم لشرم الشيخ.

وبعث المحافظ من خلالهم برسالة حب وسلام لشعوبهم وحكومتهم متمنيا أن يزور كل مواطنى أيطاليا شرم الشيخ ليستمتعوا بمقاصدها السياحية المتعددة ومناخها المعتدل والأمن والأمان بها.

1

محافظ جنوب سيناء يشهد عرض المسرحى ولاد البلد

2

محافظ جنوب سيناء يتوسط الوفود الإيطالية

3محافظ جنوب سيناء اثناء العرض المسرحي

 
4

محافظ جنوب سيناء يتفقد السوق القديم

 

 


مدينة شرم الشيخ

فرقة ولاد البلد

سائحين ايطاليين

محافظ جنوب سيناء

قصر ثقافة شرم الشيخ

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