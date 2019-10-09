صور.. طلاب الأكاديمية العربية يشاركون بمهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى

الإسكندرية – جاكلين منير

شارك وفد من طلاب كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالقاهرة أمس فى افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر المتوسط فى دورته الخامسة والثلاثين، وبدأ الافتتاح بأوبريت "مائة سنة ثورة" للمخرج عادل عبده، والذى حكى عن تاريخ الثورات فى مصر منذ 1919، كما كرم المهرجان العديد من النجوم الذين رحلوا عن عالمنا من خلال أغنية "آه وحشتونا" ومن أبرزهم الفنان فاروق الفيشاوى، ونادية لطفى، ومحمود الجندى، وعزت أبو عوف.

وكرم المهرجان العديد من نجوم الفن وعلى رأسهم ضيفة شرف المهرجان الفنانة نبيلة عبيد والمخرج محمد فاضل والممثل القدير محمود قابيل والممثل اللبنانى رفيق على أحمد والنجم الإسبانى هوجو سيلفا والمخرج الإسبانى كولدو سيررا صاحب فيلم الافتتاح "70 بن لادن".

وانتهت فعاليات الافتتاح بتسليم جوائز مسابقة ممدوح الليثى للسيناريو، والتى قدمها الإعلامى البارز ممدوح الليثى والتى تقدم لها 18 سيناريو، حيث أسفرت النتيجة عن فوز سيناريو "حبيبتي" لشهيرة سلام بالجائزة الأولى، وفاز بالجائزة الثانية سيناريو "بعد الغروب" لياسر فؤاد، فى حين تقاسم الجائزة الثالثة ثلاثة سيناريوهات وهى "سيلفى".



طلاب الأكاديمية العربية يشاركون بمهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى



طلاب الأكاديمية العربية يشاركون بمهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى



طلاب الأكاديمية العربية يشاركون بمهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى



طلاب الأكاديمية العربية يشاركون بمهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى