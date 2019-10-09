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صور.. تطوير قريتين بأسوان بالتعاون مع صندوق تحيا مصر

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 01:18 م
صور.. تطوير قريتين بأسوان بالتعاون مع صندوق تحيا مصر تطوير منازل قرى أسوان الأكثر احتياجاً
أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

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شارك اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة أسوان، فى احتفالية افتتاح قريتى الرديسية وكلح الجبل بمركز إدفو، وهى الاحتفالية التى نظمتها جمعية الأورمان بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، لأعمال تطوير وإعادة إعمار 60 منزلاً بالقريتين.

وأكد تامر عبد الفتاح، القائم بأعمال المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، أن التعاون مع جمعية الأورمان يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بضرورة توحيد جهود العمل المجتمعى، ودعم دوره فى تنفيذ خطط التنمية بالتعاون مع أجهزة الدولة.

وأضاف فى بيان صحفى، أن أعمال رفع كفاءة المنازل تشمل تأهيل مبنى المنزل، تبليط الأرضيات، أعمال الكهرباء والتغذية والصرف الداخلى، وترميم وإقامة الأسقف، مشيراً إلى أنه تم مراعاة عدة معايير فى اختيار المنازل التى سيتم تطويرها بحيث تكون هناك أولوية لسكان المنازل من المعاقين، الأرامل، السيدات المعيلات.

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن التعاون بين الأورمان وصندوق تحيا مصر فى مجال إعادة تنمية القرى الأكثر احتياجاً فى محافظة أسوان أثمر إعادة إعمار 60 منزلا متهالكا فى القرى الأكثر احتياجًا التى طورتها المؤسستين فى مركز ادفو .

وأشار شعبان، إلى أن تعاون الأورمان وصندوق تحيا مصر فى إعادة تنمية القرى الأكثر احتياجًا جاء ضمن بروتوكول التعاون الثالث حيث يشمل البرتوكول رفع كفاءة 2885 منزل موزعه على 100 قرية من القرى الأكثر احتياجًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 125 مليون جنيه.

إعادة إعمار المنازل بمحافظة أسوان (1)
إعادة إعمار المنازل بمحافظة أسوان 

 

إعادة إعمار المنازل بمحافظة أسوان (2)
إعادة إعمار مطبخ منازل بمحافظة أسوان

 

إعادة إعمار المنازل بمحافظة أسوان (3)
تبليط منازل أسوان بالقرى الأكثر احتياجاً
 

صندوق تحيا مصر

اعمار القرى

ادفو

اسوان

سكرتير عام محافظة اسوان

قرية الرديسية

قرية كلح الجبل

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