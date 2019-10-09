صور .. تدشين مشروع تحديث الملف الوظيفى للعاملين بمحافظة قنا

قنا - وائل محمد

دشنت محافظة قنا، مشروع تحديث الملف الوظيفى إلكترونيا للعاملين بالديوان العام والوحدات المحلية، والذى ينفذه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، جاء ذلك خلال فعاليات ورشة العمل التى نظمتها المحافظة بالتعاون مع الجهاز بحضور كمال شلبى السكرتير العام، نيابةً عن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المعطى مستشار رئيس جهاز التنظيم والإدارة لتكنولوجيا المعلومات وفريق عمل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ومسئولى التنظيم والإدارة بقنا والعاملين بإدارة الموارد البشرية بالمحافظة.



أوضح كمال شلبى أنه تم تنظيم ورشة العمل بهدف شرح المشروع للعاملين بالديوان العام والمديريات الخدمية، استعدادا لبدء تنفيذه بالمحافظة، مؤكدا على عزم المحافظة تذليل كافة العقبات، وتوفير كل الدعم اللازم للبدء فى تنفيذ المشروع مشيداً بالدور الفعال الذى يقوم به الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مؤخرا فى تحديث الملف الوظيفى لبيانات العاملين، لما له من دور كبير فى توفير قاعدة بيانات دقيقة تسهم فى استخدام الطاقات البشرية الموجودة بالشكل الامثل .





ومن جانبه قدم الدكتور أحمد عبد المعطى مستشار الجهاز لتكنولوجيا المعلومات، عرضا عن مشروع تحديث الملف الوظيفى للحضور وبيان أهميته وأهدافه ومراحله المختلفة مع التركيز على الآلية التى سيتم تنفيذ المشروع بها فى المحافظات، كما تم تدريب السادة الحضور على منظومة تحديث الملف الوظيفى ونوع البيانات المطلوبة، وكذلك مراحل مراجعة وتدقيق تلك البيانات ، ولضمان استدامة المشروع سيتم تسليم الوحدات خط ربط مؤمن لاستمرار تحديث البيانات بشكل دورى .



لقاء مشروع تحديث المعلومات بقنا



سكرتير عام محافظة قنا