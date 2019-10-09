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صور.. احتجاجات وأعمال شغب فى الإكوادور احتجاجا على إجراءات التقشف

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 12:00 ص
صور.. احتجاجات وأعمال شغب فى الإكوادور احتجاجا على إجراءات التقشف الإكوادور
كتب محمد جمال - تصوير رويترز

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تواصلت أعمال العنف فى الأكوادور على خلفية خفض الدعم للمحروقات، حيث حاول مئات المتظاهرين اقتحام مبنى الجمعية الوطنية، بينما تعاملت قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

وأعلنت الحكومة فى الإكوادور اعتقال 275 شخصًا وإصابة 28 ضابطًا بالشرطة، فى الاحتجاجات على خفض الدعم للمحروقات والتى أدت إلى شل حركة السير فى المدن الرئيسية بالبلاد.

أعمال شغب
أعمال شغب

 

وذكرت شبكة "يورو نيوز" أن سائقى سيارات الأجرة، والحافلات لايزالوا مستمرين فى الإضراب الذى بدأوه أمس الخميس بعد ارتفاع أسعار الوقود تنفيذًا للإجراءات المالية التى أعلنها الرئيس لينين مورينو فى مطلع الأسبوع الجارى.

الجيش الإكوادورى
الجيش الإكوادورى

 

 يذكر أن مورينو قد أعلن حالة الطوارئ فى عموم أنحاء البلاد على خلفية موجة احتجاجات الواسعة، حيث قال فى كلمة مسجلة إن فرض حالة الطوارئ يهدف إلى حماية النظام والهدوء وأمن المواطنين والسيطرة على هؤلاء الذين يحاولون بث الفوضى، مشيرا إلى أن حكومة بلاده مستعدة دائما للحوار من أجل حل المشاكل العالقة.

الشرطة والجيش يطلقون الغاز المسيل للدموع
الشرطة والجيش يطلقون الغاز المسيل للدموع
تظاهرات (2)
تظاهرات (2)

 

تظاهرات
تظاهرات

 

جانب من الاحتجاجات
جانب من الاحتجاجات

 

جانب من المظاهرات
جانب من المظاهرات

 

قوات الجيش تطلق الغاز المسيل للدموع
قوات الجيش تطلق الغاز المسيل للدموع

 

متظاهرون يرفعون علم الإكوادور
متظاهرون يرفعون علم الإكوادور

 


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الوقود

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