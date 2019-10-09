شاهد.. بث مباشر للعدوان التركى الدموى على شمال شرق سوريا

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

نشرت روسيا اليوم الإخبارية، بث مباشر للعدوان التركى على على شمال شرق سوريا، وذلك عقب دقائق من بدء الهجوم العسكرى على الأراضى العربية السورية.

وكانت وكالة الأنباء "رويترز" نشرت منذ قليل خبر للرئيس التركى رجب طيب اردوغان، يعلن بدء العدوان التركى بتنفيذ العمليات العسكرية على شمال شرق سوريا.

وأكد مسؤول أمني تركى أن العملية التركية فى سوريا بدأت بضربات جوية وستدعمها نيران المدفعية.

وأفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية، أن تركيا بدأت "عدوانا" على منطقة رأس العين، مؤكدة أن قصفا جويا ومدفعيا مكثفا على المنطقة أدى لحركة نزوح كبيرة للأهالي. فيما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، أن الطائرات الحربية التركية تشن ضربات جوية فى الشمال السورى.