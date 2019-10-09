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سيدة تقيم دعوى حبس ضد طليقها بسبب تخلفه عن دفع 300 جنيه نفقة ألعاب

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 05:00 ص
سيدة تقيم دعوى حبس ضد طليقها بسبب تخلفه عن دفع 300 جنيه نفقة ألعاب محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

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أقامت سيدة دعوى حبس ضد مطلقها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وذلك لتخلفه عن تنفيذ حكم قضائى بدفع 300 جنيه كنفقة للألعاب والترفيه لطفليه، وذلك بعدما أمتنع الأب عن رعايتهما أو السؤال عنهما نتيجة خلافات زوجية نشبت بينهما بسبب رفضها مشاركته فى مصروف المنزل .

وتابعت "هالة .س.أ"، فى دعواها أمام محكمة الأسرة، أنها تزوجت المدعى عليه "ع.أ" بعقد زواج شرعى، وأنجبت منه طفلين خلال سنوات زواجهما التى دامت 9 سنوات، وأنه أثر خلافات نشبت بينهما بسبب اكتشافها تخطيطه تسجيل شقته التى دفعت نصف ثمنها باسم والده، حتى يحرمها من المطالبة بحقوقها، ومحاولته إجبارها على الانتقال للعيش بمنزل والدته، لتحصل على الطلاق للضرر بمحكمة الأسرة، فرد عليها برفضه الإنفاق، ومساومتها على التنازل عن حقوقها الشرعية وحضانة الطفلين.

ودفعت بيسر الحالة المادية لطليقها، وتقاضيه أكثر من 9 آلاف شهريًا كراتب أساسى من عمله بخلاف الحوافز، مشيرة إلى أن الطفلين يحتاجان إلى مصروفات للترفيه مثل أصدقائهما، وأولاد أقاربهما، كما اعتادا أثناء عيشهما برفقة الأب لمساعدتهما على ممارسة حياتهما بشكل طبيعى، ليرد على دعوى نفقة الألعاب بادعاء الفقر حتى يخفض نفقة الألعاب لـ300 جنيه فقط للطفلين.

وأشارت هالة، إلى أن زوجها السابق يمتنع عن حضور جلسات الرؤية، وإجبارها على الذهاب أسبوعيًا، خوفًا من إسقاط حضانتها ومنحها لوالدته، أو ملاحقتها بدعاوى تعويض.

 


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اليوم السابع بلس

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