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سماع الشهود فى محاكمة 73 متهما بـ"فض اعتصام رابعة"

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 12:25 م
سماع الشهود فى محاكمة 73 متهما بـ"فض اعتصام رابعة" المستشار حسن فريد
كتب إيهاب المهندس

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بدأت منذ قليل الدائرة 8 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، نظر إعادة إجراءات محاكمة 73 متهما فى "فض اعتصام رابعة العدوية"، والتى بدأت الجلسة بإثبات حضور الشهود تمهيدا لسماع أقوالهم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، وسكرتارية معتز مدحت.

جدير بالذكر أن المحكمة قد قضت فى وقت سابق بالإعدام شنقا لـ 75 متهما من بينهم محمد البتاجى وعصام العريان وعبد الرحمن البر، وكما قضت بالسجن المؤبد لمحمد بديع وباسم عودة وآخرين، وكما قضت بأحكام بالمشدد لباقى المتهمين.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.


اعتصام رابعة

محكامة المتهمين بفض رابعه

جنايات القاهرة

محاكمة الاخوان

اعتصام الاخوان

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