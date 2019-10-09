سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 06:39 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية تقارير مصرية

رابطة الجامعات الإسلامية تبحث التعاون مع رؤساء جامعات إندونيسيا

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 05:54 م
رابطة الجامعات الإسلامية تبحث التعاون مع رؤساء جامعات إندونيسيا رابطة الجامعات تبحث التعاون مع جامعات إندونيسيا
​كتب - إسماعيل رفعت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل الدكتور أسامة العبد الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية اليوم وعدد من الأساتذة والعاملين بالرابطة وفدا رفيع المستوى يضم نخبة من رؤساء الجامعات الإندونيسية، مثل رئيس جامعة" كاجامادا " الحكومية، وهى من أقدم وأكبر الجامعات الإندونيسية، ورئيس الجامعة المحمدية (سوراكارتا) وهى من الجامعات الخاصة المتميزة، ورئيس معهد تزكى للتربية الإسلامية، وضم الوفد أيضا بعضا من عمداء الكليات والأساتذة الجامعيين الإندونيسيين، كما حضر اللقاء المستشار الثقافى الإندونيسى بالقاهرة.

 

فى بداية اللقاء رحب الدكتور العبد بالوفد الإندونيسى، مؤكدا أن العلاقة بين مصر وإندونيسيا علاقة لها رباط قوى متين، فهو ليس وليد اليوم، سواء كان بين الشعبين أو القيادتين ..حيث يربطهما احترام متبادل .

 

وأوضح أن مثل هذه اللقاءات التى تجمع بين الرابطة والجامعات الأعضاء تكون مثمرة، حيث يتم الاستفادة من خبرات الجامعات، ونقلها إلى الجامعات الأخرى، وهذه هى من أهم مهام رابطة الجامعات الإسلامية، مبينا أنه قد زار عددا من الجامعات الإندونيسية أكثر من مرة أثناء توليه رئاسة جامعة الأزهر الشريف، مبديا إعجابه بما لمسه من الاهتمام بالتعليم، لاسيما تعليم المناهج الإسلامية التى تؤكد على وسطية الإسلام وسماحته.

 

وخلال كلمته أكد الدكتور نبيل السمالوطى مقرر لجنة الندوات والمؤتمرات بالرابطة على مدى 25عاما من تاريخ الرابطة، أنه قد زار العديد من الجامعات الإندونيسية كجامعة المحمدية وجامعة شريف هداية الله بكونتور، وأوضح أن هذه الجامعات تكرر بشكل كبير تجربة الأزهر الشريف، لافتا إلى أن الرابطة كان لها دور فعال مع معهد تزكى حيث وضعت حجر الأساس له، ويعد هذا المعهد من المعاهد المتميزة التى تعمل بشكل علمى وموضوعى .

 

ومن جهته أعرب الدكتور بانوت رئيس جامعة" كاجامادا " الحكومية عن سعادته لهذا اللقاء، قائلا: إنه على يقين بأن التعاون بين الرابطة والجامعة المحمدية سيؤتى ثمارا إيجابية، كما أعرب عن رغبته فى زيارة الرابطة لجامعة( كاجامدا) وإلقاء بعض المحاضرات بها.

 

كما أوضح"بانوت" أنه خلال زيارته لجامعة القرآن الكريم للعلوم الإسلامية بالسودان مؤخرا لمس تواصلها الجيد مع الرابطة، وأنها تعمل تحت مظلتها، حيث قدمت الجامعة لهم منحتين دراسيتين.

 

بينما قدم الدكتور سفيان أنيف رئيس الجامعة المحمدية الخاصة الشكر للدكتور العبد على حسن الاستضافة، مستعرضا تاريخ جامعته، حيث تم تأسيسها منذ عام1958م، و بها ستون قسما فى الكليات المختلفة، وعدد طلابها 33ألف طالب، وأن من بين أهداف الجامعة أن يحمل طلابها روحا إسلامية إلى جانب اهتمامها بالعلوم المختلفة التى تدرس بالجامعة، معربا عن استعداد الجامعة المحمدية لاستضافة (مؤتمر دولى )تنظمه الرابطة بالتعاون مع الجامعة، بحيث يحاضر فيه نخبة متميزة من الأساتذة الذين تخرجوا من الأزهر الشريف.

 

وقد عقب الدكتور العبد قائلا: أن الأزهر الشريف منذ عام1960 لا يدرس العلوم الشرعية فقط بل يدرس العلوم المختلفة مثل الطب والهندسة واللغات والترجمة وغيرها من العلوم، ولديه العديد من المراكز العلمية التابعة له، مثل المركز الدولى الإسلامى للدراسات والبحوث الإسلامية، هذا المركز الذى أنشئ عام 1975م، وقد تسلمت جائزة الأمم المتحدة مع الأستاذ الدكتور جمال أبو سرور فى مقر الأمم المتحدة باعتباره، مركزا عالميا، و كان ذلك أثناء عملى كرئيس لجامعة الأزهر.

 

فى حين أكدت عميدة كلية الدراسات العليا بالجامعة المحمدية، أن الجامعة تولى اهتماما واسعا بالدراسات الاقتصادية والطبية والديموجرافية، وغيرها من العلوم... وأنها على استعداد للتواصل مع المركز الدولى الإسلامى للدراسات والبحوث الإسلامية.

 

وفى ختام هذا اللقاء أكد الأمين العام للرابطة على ضرورة استمرار التواصل بين الرابطة والجامعات الأعضاء، لاسيما وأن دخول الجامعات تحت مظلة الرابطة يتيح لها تبادل الخبرات المختلفة بين الجامعات، وتبادل المنح الدراسية والأساتذة الجامعيين، فضلا عن عقد المؤتمرات واللقاءات العلمية التى تخدم العالم الإسلامي.

 

وقد أهدى "العبد" دروعا لرؤساء الجامعات الإندونيسية، ترحيبا وتقديرا لزيارتهم للرابطة، كما تلقى من الوفد دروع الجامعات، وقد أبدى الوفد شكره للرابطة ولأمينها العام مؤكدين على أهمية التواصل العلمى والثقافى .

  71772853_3037554686260510_4024053987467591680_n

 
71797779_3037554246260554_1645081523587645440_n
 

 

71801756_3037554189593893_3581864560061054976_n
 
71839566_3037554759593836_8383580491671928832_n
 
71867912_3037554532927192_1297145265160978432_n
 
72401948_3037554232927222_8977354115411607552_n
 

رابطة الجامعات الإسلامية

جامعات إندونيسيا

جامعة كاجامادا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فيديو.. أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية لقادة العالم: ما تنفقونه على الحروب أنفقوه فى تأليف القلوب.. وخطة لمواجهة التطرف.. العبد فى حواره لـ"اليوم السابع": نستهدف وقف استقطاب الشباب ونوظف 200 جامعة لصالحهم

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 03:30 ص

رئيس جامعة الأزهر نائبا لرئيس رابطة الجامعات الإسلامية وأسامة العبد أمينا عامًا

الأربعاء، 22 مايو 2019 01:08 م

انتخاب محمد بن عبد الكريم العيسى رئيساً لرابطة الجامعات الإسلامية

السبت، 20 أبريل 2019 03:13 م

رابطة الجامعات الإسلامية تنظم اليوم ندوة عن الإمام محمد عبده

السبت، 02 فبراير 2019 08:15 ص

أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية يطالب بتكاتف جميع الدول لمواجهة الإرهاب

الأحد، 11 نوفمبر 2018 11:15 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بيان لوزارة الهجرة: نتواصل مع النائب العام بشأن قضية على أبو القاسم بالسعودية

بيان لوزارة الهجرة: نتواصل مع النائب العام بشأن قضية على أبو القاسم بالسعودية

الخارجية: مصر تدين بأشد العبارات العدوان التركى على الأراضى السورية

الخارجية: مصر تدين بأشد العبارات العدوان التركى على الأراضى السورية

الإفراج عن مرشح الرئاسة التونسية نبيل القروى

الإفراج عن مرشح الرئاسة التونسية نبيل القروى

بيورن لوثبروك يزين البوستر الرسمي للموسم الجديد من VIKINGS

بيورن لوثبروك يزين البوستر الرسمي للموسم الجديد من VIKINGS

السيناتور الأمريكى ليندسي جراهام: سأجعل أردوغان يدفع ثمنا باهظا

السيناتور الأمريكى ليندسي جراهام: سأجعل أردوغان يدفع ثمنا باهظا

حصريا.. "إكسترا نيوز" تخترق قنوات الإخوان فى تركيا.. والتفاصيل التاسعة مساء

حصريا.. "إكسترا نيوز" تخترق قنوات الإخوان فى تركيا.. والتفاصيل التاسعة مساء

غرامات أوروبا تحاصر السوشيال ميديا.. أيرلندا تعاقب فيس بوك وتويتر بسبب خصوصية بيانات المستخدمين.. عملاق التواصل مهدد بدفع 2 مليار دولار وموقع التغريدات ينتظر غرامة 61 مليوناً.. ودعاوى قضائية بالولايات المتحدة

غرامات أوروبا تحاصر السوشيال ميديا.. أيرلندا تعاقب فيس بوك وتويتر بسبب خصوصية بيانات المستخدمين.. عملاق التواصل مهدد بدفع 2 مليار دولار وموقع التغريدات ينتظر غرامة 61 مليوناً.. ودعاوى قضائية بالولايات المتحدة

المنتخب المغربية: هيبي فورتشن يرصد 152 مليون جنيه لشراء أزارو

المنتخب المغربية: هيبي فورتشن يرصد 152 مليون جنيه لشراء أزارو

وسائل إعلام سورية: مقتل عدد من المدنيين فى قصف لجيش الاحتلال التركى

وسائل إعلام سورية: مقتل عدد من المدنيين فى قصف لجيش الاحتلال التركى

وقاحة الاخوان.. قنوات الإرهاب تحتفى بالعدوان التركى على سوريا.. فيديو

وقاحة الاخوان.. قنوات الإرهاب تحتفى بالعدوان التركى على سوريا.. فيديو

فيديو.. مشاجرة بين طيار ومضيفة على متن طائرة أمريكية

فيديو.. مشاجرة بين طيار ومضيفة على متن طائرة أمريكية

فيديو.. عبد الله الشريف الكذاب.. منطقة محرم بيك تكشف كذبة اقتحام منزله

فيديو.. عبد الله الشريف الكذاب.. منطقة محرم بيك تكشف كذبة اقتحام منزله

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة