رئيس مجلس النواب يرفع الجلسة العامة للبرلمان.. والانعقاد 20 أكتوبر

كتبت : نورا فخرى

رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، والتي شهدت إلقاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ووزارء الخارجية والموارد المائية والري الإسكان.

ودعا رئيس مجلس النواب، في ختام الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، إلي انعقاد جلسة تالية للبرلمان يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر الجارى.

وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في كلمته أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها ملتزمة بالحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر في مياه نهر النيل، مشيرا إلى أن الحوار لا زال مفتوحا من أجل الوصول لحلول بشأن قضية سد النهضة بشرط ألا يؤثر ذلك على حقوق مصر في مياه نهر النيل.

وشهدت الجلسة الجلسة العامة التي عُقدت اليوم مناقشة عدد من الأدوات الرقابية من طلبات إحاطة والاسئلة، الموجهة إلي وزير المالية الدكتور محمد معيط، وشملت ما يتعلق بعدم تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور.

وفي هذا السياق، عقب وزير المالية بتأكيدة أن أى مسئول فى أى جهة حكومية متقاعس عن تطبيق الحد الأدنى للأجور وصرف العلاوات والقيمة المالية المقطوعة بمبلغ 150 جنيها التى منحت للعاملين بقانون، سيحال إلى النيابة الإدارية، مشددا على أنه قبل نهاية شهر أكتوبر الجارى سيكون الحد الأدنى للأجور مطبق فى كل الجهات.