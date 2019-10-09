رئيس مجلس الأمة الكويتى يستقبل رئيس لجنة معرض الكويت للطيران 2020

كتب شعبان هدية

استقبل رئيس مجلس الأمة الكويتى، مرزوق علي الغانم، بمكتبه في مجلس الأمة، رئيس اللجنة المنظمة لمعرض الكويت للطيران 2020 ، أحمد إسماعيل بهبهاني.

وتناول اللقاء بين الغانم وبهبهانى ، بعض الإجراءات والمعلومات حول معرض الكويت للطيران، الذي سيقام خلال الفترة من 15 إلى 18 يناير 2020 في مطار الكويت الدولي.

وعقب اللقاء قال بهبهاني، إن معرض الكويت للطيران 2020، يشكل إضافة تضع دولة الكويت على خارطة معارض الطيران العالمية، كما أنه يدعم رؤية كويت جديدة 2035 ، مشيرا إلي أن هذا الحدث العالمي يعكس الثقة التي اكتسبتها دولة الكويت عالميا في ظل الدعم والتطورات التي يشهدها قطاع النقل الجوي.

وأكد بهبهانى أن معرض الكويت للطيران 2020 ، سيساهم في تعزيز مكانة دولة الكويت الاقتصادية والاستثمارية فى المنطقة والعالم.