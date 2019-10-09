رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة دور سبتمبر لكلية الزراعة

المنوفية _محمد فتحى

اعتمد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، نتيجة التراكمى لمرحلة البكالوريوس بكلية الزراعة سبتمبر 2019.

وأشار الدكتور أيمن حافظ عيسى عميد الكلية، إلى أن رئيس الجامعة اعتمد نتيجة برنامج تكنولوجيا الانتاج والتصنيع الزراعى بنظام التعليم المفتوح، كما اعتمد نتيجة برنامج إدارى الأعمال الزراعية بنظام الساعات المعتمدة مجالات الإنتاج الحيوانى، الانتاج الحيوانى والداجن، والانتاج النباتى، وحضر اعتماد النتيجة الدكتور حسن أبوسعد.

فى سياق آخر اجتمعت اليوم اللجنة المنظمة للمؤتمر العلمي التاسع الدولي الرابع " التربية الخلقية في المجتمعات العربية "( الواقع والمأمول) وذلك للتحضير لاستعدادا لبدء فعاليات المؤتمر المزمع انعقاده في الفترة من 30-31 اكتوبر 2019،تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية وإشراف الدكتور احمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث،الدكتور صبحي شرف عميد كلية التربية ورئيس المؤتمر ،ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،ووكيل كلية لشئون الدراسات العليا مقررا المؤتمر ،والدكتورة هبة الغتمي مدير مركز تعليم الكبار والدكتورة دعاء الشاعر مدير وحدة الجودة أمينا المؤتمر،دعاء فهمي مدير العلاقات الثقافية.

وتم توزيع مهام اللجان علي اعضاء اللجان للخروج بصورة مشرفة وتنظيم متميز للمؤتمر والوقوف على اخر الاستعدادات قبل بدء المؤتمر واثناء انعقاده .