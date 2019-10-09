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رئيس الوزراء للنواب: كل مؤسسات الدولة ملتزمة أمام الشعب بحق مصر فى مياه النيل

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 01:44 م
رئيس الوزراء للنواب: كل مؤسسات الدولة ملتزمة أمام الشعب بحق مصر فى مياه النيل مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتب محمد مجدى السيسى

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قال المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها ملتزمة أمام الشعب المصرى، بمسئوليتها تجاه الحفاظ على الحق التاريخى لمصر فى مياه نهر النيل، وأن باب النقاش لا يزال مفتوحاً، وأن مصر منفتحة على كافة أنواع النقاش والحوار بشرط الحفاظ على حق مصر.

 

وأضاف "مدبولى" فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، أن مصر ليست ضد أى مشروعات تنموية تخدم أى دولة من دول حوض النيل، بل أن مصر دعمت عشرات من مشروعات التنمية فى عدد من دول حوض النيل، بل شاركنا فى تمويل عدد من هذه السدود.

 

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الشركات المصرية التى تنفذ الآن السد الذى يتم تشييده فى تنزانيا، هو أكبر دليل على أن مصر تقر أحقية دول حوض النيل من الاستفادة من هذه الموارد، بما لا يجور على حقنا التاريخى، وبما تنص عليها الاتفاقيات الدولية.

 

وتابع رئيس الوزراء: " مصدرنا الوحيد من المياه هو نهر النيل، هو مورد المياه الوحيد بالاضافة إلى موارد محدودة، الموضوع مش موضوع كهرباء وبس، وبالتالى لن نفرط فى حقوقنا".


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