رئيس الوزراء الكندى: حادث إطلاق النار بألمانيا عمل مشين

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وصف رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم الأربعاء، حادث إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين بمدينة "هالي" بشرق ألمانيا بأنه "عمل مشين من أعمال الكراهية، وغير مقبول".

كما عبر ترودو، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن تعازيه إلى أسر ضحايا الحادث.

وكانت متحدثة باسم الادعاء الفيدرالي الألماني اليوم قد أعلنت أنه توجد أدلة كافية على احتمال تورط اليمين المتطرف في حادث إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين بمدينة "هالي" بشرق البلاد.

وألقت السلطات الألمانية القبض على مشتبه به على خلفية الحادث الذي قالت وسائل إعلام محلية إنه وقع قرب معبد يهودي، فيما رفضت متحدثة باسم الشرطة تأكيد موقع الحادث، مشيرة إلى أن الشارع الذي وقع به الهجوم يضم كنيسة ومعبد يهودي.

ولا تزال العمليات الأمنية جارية للبحث عن المزيد من المشتبهين المحتملين.