رئيس المفوضية الأوروبية يطالب تركيا بوقف العدوان فى شمال شرق سوريا

كتب محمد عبد العظيم

طالب رئيس المفوضية الأوروبية، تركيا بوقف العدوان العسكري على شمال شرق سوريا، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به قناة العربية.

وأعلن أردوغان بدء العدوان التركى بتنفيذ العمليات العسكرية على شمال شرق سوريا.

وأكد مسئول أمني تركي أن العملية التركية في سوريا بدأت بضربات جوية وستدعمها نيران المدفعية.

وأفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية، بأن تركيا بدأت "عدوانا" على منطقة رأس العين، مؤكدة أن قصفا جويا ومدفعيا مكثفا على المنطقة أدى لحركة نزوح كبيرة للأهالي.

فيما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، أن الطائرات الحربية التركية تشن ضربات جوية في الشمال السوري.