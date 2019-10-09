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دنيا صلاح عبد الله تنضم لفريق "يلا أونلاين" على نغم إف إم

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 03:57 م
دنيا صلاح عبد الله تنضم لفريق "يلا أونلاين" على نغم إف إم دنيا صلاح عبد الله
كتب حسن رمضان

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انضمت الإذاعية دنيا صلاح عبد الله إلى فريق برنامج" يلا أونلاين" الذى يقدمه كل من هبة السيد وتامر إمام وأحمد البرماوي، ويذاع عبر محطة "نغم إف إم" إحدى محطات راديو النيل، لتبدأ غدا الخميس أولى حلقاتها مع فريق عمل البرنامج.

ويأتى انضمام دنيا صلاح كإضافة قوية للبرنامج، نظرا لما تتمتع به من خبرات فى مجال التقديم الإذاعى، بجانب صوتها المميز الذى يجذب انتباه مستمعى راديو النيل، وطبيعة شخصيتها الشابة الطموحة.

الجدير بالذكر أن الإذاعية همسة إمام قد تركت برنامج "يلا أونلاين" لتنتقل إلى محطة ميجا إف إم، بعد قضاء عدة أشهر فى تقديم البرنامج، نجحت خلالها فى تحقيق إضافة قوية للبرنامج.

ويعد برنامج "يلا أونلاين" أضخم برنامج إذاعى متخصص فى الاتصالات والتكنولوجيا، ويقدمه هبة السيد وتامر إمام وأحمد البرماوى ويذاع يومى الأحد والخميس من 12 إلى 1 ظهرا عبر إذاعة نغم إف إم، برعاية جوميا، ومن إنتاج شركة POD الوكيل الحصرى لمحطات راديو النيل.

 

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يلا اونلاين

راديو النيل

نغم اف ام

دنيا صلاح

هبة السيد

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