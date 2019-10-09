دراسة: تزايد معدلات الإصابة بالسكر بين الأطفال

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كشف مسح شامل لأنماط التغذية بين الأطفال والمراهقين الأمريكيين أن هناك خطرا متزايدا من الإصابة بالأمراض غير المعدية بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و9 سنوات، ووفى الفئة العمرية من 10 و19 سنة، وأوضح المسح الذى أجرى فى الفترة من 2016 – 2018، أن واحدا من بين كل 10 أطفال كان فى مرحلة ما قبل مرحلة الإصابة بمرض السكر .

وكشف المسح الذى أجرته كلية الطب جامعة "واشنطن" أن نسبة 1% من الأطفال والمراهقين فى سن المدرسة يعانون من مرض السكر، و3% من الأطفال فى سن المدرسة، و4% من المراهقين يعانون من ارتفاع مستويات الكوليسترول، كما كان 7% من الأطفال والمراهقين فى سن المدرسة فى خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، وتم تصنيف نسبة 5% من المراهقين على أنهم يعانون من ضغط الدم المرتفع .

وفى أول دراسة استقصائية على المستوى الوطنى عن التغذية للأطفال والمراهقين، فإن 35% من الأطفال دون سن الخامسة يعانون من التقزم، وأن 22% من الأطفال فى سن الدراسة كانوا يعانون من التقزم، بينما كان 24% من المراهقين نحفاء مقارنة بأقرانهم فى نفس المرحلة العمرية .

كما وجد التقزم ونقص الوزن على حد سواء نحو 7% فى الأطفال حديثى الولادة، مع زيادة مطردة فى كل من المؤشرات حتى عامين من العمر، وبلغ معدل انتشار التقزم ذروته عند 40% فى عمر عامين تقريبًا وانخفض ببطء إلى 30% بحلول السنة الخامسة من العمر.

وكان معدل انتشار نقص الوزن أعلى 35% فى السنة الثالثة من العمر، وتراوحت بين 25% و34% خلال 36 - 59 شهرًا من العمر، وعموما كان 35% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و9 سنوات يعانون من نقص الوزن، مع 10% يعانون من نقص شديد فى الوزن، وكان معدل انتشار نقص الوزن 30% فى سن الخامسة وظل مستقراً خلال فترة الخمس سنوات.