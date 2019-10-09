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دبى تطلق الزواج الذكى" بلا ورق" بحلول 2020.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 04:00 ص
دبى تطلق الزواج الذكى" بلا ورق" بحلول 2020.. اعرف التفاصيل إطلاق مبادرات تدعم حكومة بلا ورق
كتب محمد جمال

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استعرضت محاكم دبى خدمة "الزواج الذكي" و"الإشراكات"، وتندرج الخدمتان فى إطار التزام المحاكم بإطلاق مبادرات داعمة لـ "استراتيجية دبى 2021 لحكومة بلا ورق".

 

وقال طارش عيد المنصورى، مدير عام محاكم دبي، حسبما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية: "تكتسب خدمتا "الزواج الذكى" و"الإشراكات" أهمية بالغة كونهما دفعة قوية لمسيرة التحول الذكى التى ننتهجها فى "محاكم دبي" فى سبيل تحويل الإجراءات التقليدية إلى إلكترونية وذكية، وبما يتماشى مع "استراتيجية دبى للمعاملات اللاورقية" الرامية إلى تسخير التكنولوجيا الحديثة فى بناء منظومة متكاملة للعمل الحكومى الخالى من الأوراق".

 

وتعتزم محاكم دبى البدء بتطبيق نظام «الزواج الذكي» اعتباراً من العام 2020، حيث سيتم بموجبه إصدار عقد الزواج بطريقة ذكية إلكترونية 100%.


حكومة بلا ورق

دبى

الإمارات

الزواج الذكى

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