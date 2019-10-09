حزب التحالف الوطنى فى إيطاليا يدعو لفرض عقوبات أوروبية ضد تركيا

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دعت زعيمة حزب التحالف الوطني في إيطاليا ـ جورجيا ميلوني، إلى ضرورة فرض عقوبات من قبل الإتحاد الأوروبي ضد تركيا، بسبب عملياتها العسكرية ضد الأكراد في سوريا.

وأضافت ميلوني، في تغريدة على (تويتر) وفقا لما أوردته وكالة أنباء "أكي" الإيطالية، اليوم الأربعاء - أن "الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يبرران العقوبات ضد روسيا كرد فعل على انتهاكها الأمن الإقليمي لأوكرانيا" ـ وأردفت "إننا نطالب الآن وبالتماشي مع ذلك بضرورة فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على تركيا ورئيسها بعد غزوها شمال سوريا وشنها الحرب ضد الأكراد".

واختتمت البرلمانية المعارضة تغريدتها بالقول، إن الكرد "شعب اكتسب مزايا كثيرة في إطار الكفاح ضد تنظيم (داعش) الإرهابي".