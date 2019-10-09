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حبس عامل قتل شاب فى الطالبية بسبب خلافات بينهما

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 09:40 ص
حبس عامل قتل شاب فى الطالبية بسبب خلافات بينهما حبس متهم-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة فى جنوب الجيزة بحبس عامل، لاتهامه بقتل شاب في الطالبية، بسبب خلافات سابقة بينهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث وجهت له تهمة القتل، وواجهته بالتحريات.
 
 
وناظر فريق من النيابة جثة المجنى عليه، وتبين أنها لشاب فى العقد الثالث من عمره، ومصاب بعدة طعنات نافذة فى مناطق متفرقة من جسده، وعليه أصدرت قرارها بالتشريح.
 
 
تلقى قسم شرطة الطالبية بلاغا يفيد مقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، بانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليه مصاب بعدة طعنات، أسفرت عن مقتله، بعد نقله إلى المستشفى، وأن عامل وراء ارتكاب الجريمة.
 
 
كشفت تحريات رجال المباحث أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه والمتهم، دفعت الأخير لاتخاذ قرار بالتخلص منه، حيث اعتدى عليه بسلاح أبيض، مما أسفر عن مقتله، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
 

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