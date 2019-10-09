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حبس المتهم بقتل ابنة عمه لرفضها الزواج منه بقنا

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 12:29 م
حبس المتهم بقتل ابنة عمه لرفضها الزواج منه بقنا قاتل ابنة عمه بقنا
قنا - وائل محمد

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قررت نيابة فرشوط بمحافظة قنا حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات فى واقعة قتل ابنة عمه أمام إحدى المدارس لرفضها الزواج منه.

كان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا حبس "مخلف م ح" عامل لاتهامه بقتل ابنة عمه "صباح ا ح" لرفضها الزواج منه، واعترف أنها تسببت فى إهانته وسط أهله وأصدقائه، حيث تقدم للزواج منها أكثر من مرة ولكنها كانت دائما ترفض رغم موافقة أسرتها بسبب شائعات بأننى أتعاطى المخدرات.

وأضاف المتهم، ويوم الحادث انتظرتها أثناء عودتها من المدرسة، وبمجرد خروجها حاولت الحديث معها إلا أنها سارت فى طريقها كأنها لا ترانى وهو ما أثار غيظى فقمت بإطلاق النار عليها وقتلها.
 

 


قاتل ابنه عمه بقنا

اخبار الحوادث

جريمة قتل

محافظة قنا

مقتل مدرسة

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