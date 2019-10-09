جيش الإكوادور يحذر من ارتكاب أعمال عنف خلال الإضراب الرافض لرفع أسعار الوقود

أ ش أ

حذر الجيش في الإكوادور، اليوم، الأربعاء، المواطنين ، الذين يخططون للانضمام إلى الإضراب الرافض لقرارات رفع أسعار الوقود ، من ارتكاب أي أعمال عنف.

وأعلن جيش الإكوادور - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية - أنه سيطبق القانون خلال الإضراب المزمع اليوم..مطالبا المواطنين "بلفظ" من يستخدمون الاحتجاجات لتنفيذ أعمال تخريبية وجرائم أخرى.

وشهدت البلاد أعمال عنف منذ الأسبوع الماضي في أعقاب قرار الرئيس لينين مورينو برفع الدعم عن الوقود ؛ تم القبض خلالها على 570 شخصا ما دعا الرئيس لإعلان نقل إدارة حكومته من العاصمة كيتو إلى مدينة جواياكيول الساحلية.. مؤكدا أنه لن يتراجع عن قراره برفع الدعم المستمر منذ أربعة عقود ويكلف البلاد نحو 1.4 مليار دولار سنويا.

وكان مورينو قد أكد أمس الثلاثاء أن المفاوضات جارية مع عدد من جماعات السكان الأصليين الرافضين للقرار .. مشيرا إلى صعوبة الأمر نظرا لكثرة عددها.