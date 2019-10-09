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جامعة أسوان تشارك فى وداع سفيرة البرتغال عقب انتهاء فترة عملها بالقاهرة

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 10:30 ص
جامعة أسوان تشارك فى وداع سفيرة البرتغال عقب انتهاء فترة عملها بالقاهرة جامعة أسوان تشارك فى وداع سفيرة البرتغال
أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

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شارك الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، فى وداع مادلينا فيشر، سفيرة البرتغال بالقاهرة، عقب انتهاء فترة عملها وذلك تقديرا لدورها الكبير فى دعم العلاقات الأكاديمية بين مصر والبرتغال، ودعم قسم اللغة البرتغالية بكلية الألسن بجامعة أسوان.

 

حضر اللقاء كل من الدكتور ماجد الجبالى رئيس قسم اللغة البرتغالية بجامعة أسوان، والدكتورة إيرما جونثاليث، ممثلة معهد كامويش البرتغالى، وذلك تلبية لدعوة من السفارة البرتغالية .

 

وقال الدكتور أحمد غلاب، إن سفيرة البرتغال كان تشارك بفاعلية كبيرة فى الأنشطة التى ينفذها قسم اللغة البرتغالية بجامعة أسوان طوال السنوات الماضية، وكان لها دور كبير فى مد جسور التعاون الأكاديمى بين جامعة أسوان والجامعات البرتغالية فى مجالات البحث العلمى والتكنولوجيا.

 

وأضاف رئيس جامعة أسوان، فى بيان صحفى، أن اللقاء تضمن التنسيق مع الدكتورة إيرما جونثاليث ممثلة معهد كامويش، من أجل عقد أنشطة متبادلة بين أقسام اللغة البرتغالية بجامعة أسوان وجامعتى عين شمس والأزهر من أجل تعزيز دراسات اللغة البرتغالية فى مصر.

 

ومن جانبه أشار الدكتور ماجد الجبالى، رئيس قسم اللغة البرتغالية، إلى أن جامعة أسوان حريصة على التنسيق مع كافة السفارات الناطقة باللغة البرتغالية من أجل دعم التبادل العلمى والثقافى وتحقيق أكبر فائدة علمية للطلاب بقسم اللغة البرتغالية.

 

 


جامعة اسوان

سفيرة البرتغال

وزارة التعليم العالى

اسوان

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