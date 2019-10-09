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توقعات بإعلان تشكيل حكومة جديدة فى المغرب اليوم

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 01:00 ص
توقعات بإعلان تشكيل حكومة جديدة فى المغرب اليوم العاهل المغربى الملك محمد السادس
كتب محمد جمال

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من المتوقع أن يتم الإعلان، اليوم الأربعاء، عن تشكيلة حكومية جديدة فى المغرب برئاسة سعد الدين العثمانى.

 

وأكد الناطق باسم الحكومة، مصطفى الخلفى، أن اجتماعا استثنائيا عقد يوم الثلاثاء بدلا من الخميس كى تكون التشكيلة الجديدة مستعدة لأى مجلس وزارى مرتقب.

 

وأفادت وسائل إعلام مغربية، بأنه سيتم الإعلان عن التعديل الحكومى،اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن عدد وزراء الحكومة الجديدة المتوقعة لن يتجاوز 25 منصبا وزاريا.

 

وتضم الحكومة الحالية 39 وزيرا، بمن فيهم سعد الدين العثمانى الذى يتولى المنصب منذ 17 مارس 2017، وتتضمن الحكومة الحالية أحزاب "العدالة والتنمية" (125 نائبا بمجلس النواب الغرفة الأولى للبرلمان من أصل 395)، التجمع الوطنى للأحرار (37 نائبا)، والحركة الشعبية (27)، والاتحاد الاشتراكى (20)، والاتحاد الدستورى (23)، والتقدم والاشتراكية 12.

 

وكان الملك محمد السادس تعهد فى خطابه للأمة بمناسبة الذكرى الـ 20 لجلوسه على العرش بـ"مرحلة جديدة" للحد من "التفاوتات الصارخة" فى المملكة، ولا سيما عبر إجراء تعديل حكومي.


المغرب

الملك محمد السادس

تشكيل حكومة

سعد الدين العثمانى

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