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تعليم القاهرة: لا يوجد فصل بدون معلم ومسابقة العقود تجعل المدارس أكثر استقرارا

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 11:31 ص
تعليم القاهرة: لا يوجد فصل بدون معلم ومسابقة العقود تجعل المدارس أكثر استقرارا محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة القاهرة
كتب محمود طه حسين

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قال محمد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة القاهرة، إنه لا يوجد فصل فى مدارس المحافظة بدون معلم، مؤكدا أن مدارس العاصمة لو حصلت على 10% من مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين والتى أعلنت عنها الوزارة سوف تستقر الأمور بشكل كبير فى المدارس، موضحا أن هناك حلول كثيرة تتم فى إطار سد العجز فى التخصصات المطلوبة فى المواد الدراسية.
 
كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت أن نسبة العجز فى المعلمين وصلت إلى 320 ألف معلم هذا العام، مما دفعها إلى توفير أكثر من مليار جنيه التعاقد مع 120 ألف معلم وإدارى وعمال خدمات على أن تفتح الوزارة باب التعاقدات وتسجيل البيانات من اليوم الأربعاء ويتم تسليم المتعاقدين العمل خلال الشهر المقبل.
 
 

التربية والتعليم

مسابقة العقود المؤقتة

اخبار التعليم

مسابقة العقود المؤقتة 120 الف معلم

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